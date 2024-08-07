台化從沒「低頭撿錢」！　董座：發綠電、回收雨水正當賺錢

▲台化董事長洪福源。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台化（1326）今日公布7月營收較上月衰退4.1％，董事長洪福源坦言，6月市場轉淡季，7月更加明顯，預估這樣的市況9月才能夠改善；近期有媒體專題報導呼籲台塑企業不要「低頭撿錢」，洪福源反駁「台化從沒有那麼舒服過」，並秀出數據告訴大家台化努力保護環境，賺正當的錢。

洪福源表示，今年6月市場轉淡季，7月更加明顯，這樣的市況希望在9月能夠改善。7月合併營收300億，比6月減少，除了寧波PTA-6仍在消缺改善外，又有麥寮ARO-2排定50天歲修，但是營業低迷也是主要原因，8月PTA-6 將於月中復車，不過營業改善有限，預估營收與7月相當。

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洪福源提到，最近媒體有一句話「低頭撿錢」，台化從來就沒有那麼舒服過，在營運路上沒有空可以低頭，路上也無錢可撿。

洪福源指出，今年7月我們一共生產887萬度綠電，相當於各廠區總用電量的4.9％，其中78％來自水力發電，我們2002年就有水力發電，目前有4座電廠運轉中，台積電是我們的用戶，第5座今年Q4將在沙鹿投產；另外22％的綠電來自太陽能，我們全部自用，沒有一度電賺台電的價差。

洪福源也說，7月台化共回收41萬噸雨水，佔總用水量的17.1％，全部不需再處理直接用在製程。這2個小故事，告訴大家我們努力保護環境，賺正正當當的錢。