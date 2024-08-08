星宇上市案過關　股價逆勢噴漲11％

▲星宇航空。（圖／星宇提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）申請上市案昨證交所審議通過，年底前可望從興櫃轉上市，激勵投資人信心，台股大盤今在度下殺逾500點，星宇逆風噴漲11％，盤中最高報29.75元。

受到美股下跌影響，台股今再度走弱，盤中一度跌逾500點，盤面一片慘綠，但星宇受惠申請股票上市案通過加持，股價開高走高，盤中一度漲逾11％至29.75元，截至上午10點20分，漲幅仍有6％，成交量逾1.2萬張。

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證交所於昨日召開第821次「有價證券上市審議委員會」，審議星宇航空初次申請股票上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報證交所董事會核議。

星宇截至去年底，實收資本額為208.87億元，累積虧損為115.06億元，累積虧損已達實收資本額二分之一；去年獲利1億元，今年Q1稅後淨利6.23億元，已賺贏去年全年，EPS為0.3元，並將在8／13召開董事會公佈Q2財報；董事長張國煒也預估，今年全年獲利可達到「2位數的億」。

星宇目前全球航網包括由台北飛航24個城市，以及由台中飛航澳門、峴港、高松共3個城市，涵蓋美、亞洲地區共27條航線；8／16將開闢北美西雅圖航線、9／1飛航印尼雅加達、10／27開航台中飛航富國島等航線。星宇機隊規模也持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，共23架航機。