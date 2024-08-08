先探／寡占全球的王者

台股暴跌之後，誰能在下一波行情脫穎而出？從基本面來看，能夠在全球競爭中打敗所有隊手的產業寡占贏家，將享受高毛利率的優勢，也必然成為下半年全球股市的不敗焦點。

文／吳旻蓁

近來，全球政經大環境紛紛擾擾，除擔憂美國經濟恐步入衰退外，中東局勢趨於緊張，都使資本市場震盪加劇。不過隨著最強勁最猛烈的殺戮暫時告一段落，下一段行情中，股價能夠最快挺身而出、走出新架構的個股，將取代先前的熱門股，成為下半年另一段行情的最佳主角。

特別是在市場恐慌之際，錯殺股滿地皆是，肯定會是彎腰撿黃金，伺機尋找擁有獨門絕活技術公司的完美時機點！若從長線的角度來看，其股價將不會寂寞。舉個例子來看，作為ＡＩ領頭羊的輝達（Nvidia），在ＡＩ領域遙遙領先，根據市場調查研究機構Jon Peddie Research的報告顯示，在全球獨立顯示卡（ＡＩＢ）出貨量方面，輝達一家獨大，至今年第一季市占率已快接近九○％，達八八％，較二三年第四季的八○％再增長八％。

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寡占是高毛利的保證

反觀AMD，今年第一季市占率再下降七％，從去年第四季的十九％被壓縮到了十二％；那更不用說業績、股價同時被雙殺的英特爾。故在輝達一家獨大且短時間內難以被超越的情況下，也造就了輝達的超亮麗財務數據，像是輝達近幾季公告的毛利率，一路就從二四會計年度第二季的七○％，到上一季二五會計年度第一季的七八％，接近八成的表現，營益率更是來到六成五的高水準，這差不多可以解釋成賣一個賺一個的概念！

從四大市場結構來看，依市場的競爭程度與供給家數的多寡區分，包括完全競爭、寡占、獨占（完全壟斷）、壟斷性競爭。其中，獨占是只有一家廠商生產該類產品，幾乎無可替代；而寡占是指特定市場中僅有少數幾家供應商，難有新進者加入搶市，也叫寡頭壟斷市場。

一般來說，獨占或寡占市場型態的出現，一種是源於國家經營或特許行業，如台電、高鐵、自來水公司等，另一種則為行業中的佼佼者。也就是說，企業通過自身的競爭優勢來取得的市場壟斷，這就像微軟對操作系統軟體領域的壟斷一樣。微軟當年推出的Windows作業系統及Office文書處理系統就被視為是獨門生意，其除了為公司創造逾一兆美元的市值外，即使後來出現同質性的競爭對手，微軟也憑藉著三十年奠定下的使用者習慣，市占率依舊居高不下；當然谷歌稱霸網路搜尋引擎也是寡占的經典案例。

輝達、台積電為寡占典範

台積電亦是如此。根據集邦科技調查，台積電今年第一季在全球晶圓代工的市占率衝上六一．七％，創下新高，遙遙領先二哥三星（Samsung）的十一％，而先前一直高喊要追趕台積電的英特爾（Intel）旗下的晶圓代工事業則已於二三年第四季被擠出前十大。值得一提的是，在近期的台積電法說會上，董事長暨總裁魏哲家首度揭露台積電啟動「晶圓製造二．○」。 以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動，因此市占率更高達全球九成。故不只代工廠，連帶相關零組件廠未來營運都將值得持續關注。（全文未完）

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