萬海加訂4艘1.6萬箱貨櫃船、合計12艘　業界看是為增闢歐洲線

▲萬海航運1.6萬箱貨櫃船合計訂造12艘，業界看是為增闢歐洲線。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(24)公告加訂4艘1.6萬箱(20呎櫃)甲醇雙燃料貨櫃船，累計訂造艘數達12艘，業界估計該公司是為將來增開歐洲線做準備。業界透露，今年海運聯盟重組，萬海就有與改組後的聯盟爭取租用歐洲線艙位，很明顯的想為未來開闢歐洲線做好熱身，但並未達成租用協議。

業界分析，萬海訂造的12艘1.6萬箱貨櫃船並不適合航行美西，航行美東要通行巴拿馬運河較勉強，但可以走蘇伊士運河；如果是配置在歐洲線，則是最合適的艘數與船型，萬海快速擴充業務，勢必要爭取加入海運聯盟，以提高市場競爭力，但目前各海運聯盟主要是在聯營歐美線，萬海沒有歐洲線是很難加入聯盟的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界傳出萬海今年就想透過租用艙位方式先加入歐洲線營運，但未能與同業達成租用協議。歐洲籍船公司台灣公司高階認為，長期經營歐洲線的船公司，不想給萬海「演練」機會的成分一定有，也怕萬海學走一些關鍵的技術，但無論如何，是無法阻擋萬海加入歐洲線的。

萬海否認有租用艙位經營歐洲線規劃，並指出公司在航線發展上，總經理謝福隆在上次的法說會就已透露，公司現在船不夠，新船主要放在現行的美洲航線上，未來公司不排除發展新的航線，包括歐洲與地中海航線。

萬海目前累計已經訂造20艘1.3萬箱貨櫃船，其中18艘已經交船，剩下的兩艘今年內會交完，分別配置在美西、美東、南美與中東線。1.6萬箱系列船舶會從2027年開始交船，估計全部交船約要到2030年。

萬海今日公告，向南韓三星重工採購2艘1.6萬箱船，每艘平均造價為1億8763萬美元至2億400萬美元，交易總金額為3億7526萬美元；另向南韓現代三湖重工業採購2艘同級船，每艘平均造價1億8649萬美元至2億400萬美元，交易總金額為3億7298萬美元，與前面8艘價格相當。

萬海說明，公司2025年有3艘1.3萬箱新造船下水運營，目前已交1艘，公司規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業ESG節能減排的期待。加上今天公告的4艘訂單。2026~2030年公司預計接收新造船共34艘 (7000箱2艘；8700箱20艘(含附帶購入選擇權4艘)；1,6萬箱12艘，共計新增運力38萬箱，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。