快訊／台積電漲37元至901　台股開盤大漲逾500點指數重回2萬

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以19861.24點開出，指數大漲382.43點，漲幅1.96％，指數開高走高，大漲逾500點，指數一度觸及2萬點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲37元來到901元，漲幅4.17％；鴻海（2317）上漲4元至140.5元；聯發科（2454）上漲45元至1375元；長榮（2603）上漲3.5元至208.5元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲486.83點或1.23％，收在40093.4點；標準普爾500指數上漲108.91點或2.03％，收5484.77點；那斯達克指數上漲457.99點或2.74％，收在17166.04點；費城半導體指數上漲224.27點或5.63％，收4208.19點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 40093.4 ▲486.83 ▲1.23% S&P500 5484.77 ▲108.91 ▲2.03% NASDAQ 17166.04 ▲457.99 ▲2.74% 費城半導體指數 4208.19 ▲224.27 ▲5.63%

資料來源：證交所