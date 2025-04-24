傳中國對美製部分晶片急撤125%關稅　海關內部通知曝光

▲美中關稅戰持續進行中。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

美中貿易戰仍持續，尤其是在敏感的半導體領域，近期市場上傳出消息稱，中國海關可能已內部通知，針對部分美國產晶片停止徵收125%的關稅。但目前中國官方尚未證實此項消息。

根據陸媒快科技報導，市場所流傳的非正式消息指出，中國海關將繼續對具有儲存功能（稅號為854232）的美國產積體電路晶片徵收125%的對等關稅；而對於具控制功能（稅號854231）、放大功能（稅號854233）及其他用途（稅號854239）的晶片，則暫停徵收這項高額關稅。

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據報導，已有部分企業向媒體反映，他們收到來自昆山海關與中山海關的電話通知，深圳海關也證實有免徵關稅的相關情形。然而，有關完整清單及具體操作細節，目前仍未公佈，業界仍在等待中國半導體行業協會或相關官方部門的正式公告，以確認該消息的真實性。

根據中國官方海關資料顯示，2024年中國自美國進口總額約為1,636.24億美元，約佔中國全年進口總額的6.2%。其中，機械電子類產品以379億美元居於首位，約佔自美進口總額的23.17%，包括集成電路約118億美元，以及半導體製造設備與零組件約45億美元。