如何面對高齡化估計是未來世博會焦點　主辦國估以亞洲國家為主

▲日本世博海外宣傳部長吉村佐知子(左)由TECH WORLD館館長邱揮立(右)陪同，接受台灣體訪問。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

2025大阪世博會聚焦高齡照護，包括輔助機器人，尖端醫療科技等，日本世博海外宣傳部長吉村佐知子認為，今天與未來的世博會，估計如何面對高齡化社會，會是主要探討的議題與解決方案的發表，主辦國家估計會以亞洲國家為主。

吉村佐知子介紹，今年世博會共有158個國家、180個單位參展，其中這次海外宣傳以韓國、中國、台灣、香港、美國為主，開館第11天(本月22日)入場人數破百萬，大阪府總入園目標是2,820萬人次，海外旅客達到350萬人，有望再往上修，有經濟學者預估這次可以創造2兆日圓商機，加上觀光效益及洽商等，估計可以再提高。

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大阪透過官方吉祥物「脈脈」(MYAKU-MYAKU)到海外宣傳，如去年12月也有到台灣宣傳，並與一卡通公司合力推出「大阪關西世博一卡通」。

比較1970年的大阪世博，吉村佐知子認為，當年世博對於日本非常重要，因為當時日本處於成長期，不像現在的小孩透過網路與海外旅遊，就可接觸海外事務，但是她認為孩子不應該沉迷網路，要走出門，實際接觸各項事務。