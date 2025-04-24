萬海砸265億購船　明年起將新增運力38萬TEU

▲萬海航運。（圖／萬海提供）



記者廖婕妤／台北報導

萬海（2615）今（24）日透過重訊公告，分別向南韓三星重工及現代三湖重工業採購共4艘16,000 TEU船舶，斥資共約265.5億元；若加上今年已有的3艘13,000 TEU新造船下水運營，總計2026-2030年將接收34艘新造船，共計新增運力38萬TEU，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

萬海公告，向南韓三星重工採購2艘16,000 TEU船舶，每艘平均金額為1億8763萬美元至2億400萬美元，交易總金額為3億7526萬美元（約新台幣122億元）至4億800萬美元（約新台幣132.74億元）；另也向南韓現代三湖重工業採購2艘16,000 TEU船舶，每艘平均金額為1億8649萬美元至2億400萬美元，交易總金額為3億7298萬美元（約新台幣121.34億元）至4億800萬美元（約新台幣132.74億元）。合計共4艘16,000 TEU船舶，斥資約7.48億美元（約新台幣243.4億元）至8.16億美元（約新台幣265.5億元）。

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萬海說明，今年有3艘13,000 TEUs新造船舶下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業ESG節能減排的期待。

萬海指出，加計今日公告的4艘16,000 TEU訂單，2026年至2030年公司預計接收新造船共34艘 ，包含2艘7,000 TEU、20艘8,700 TEU（含附帶購入選擇權4艘）、12艘16,000 TEU，共計新增運力38萬TEU，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。