久禾光搶攻微型化光學鏡頭市場　預計5月掛牌上櫃

▲久禾光預計5月掛牌上櫃。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
高階微型化光學鏡頭廠久禾光電（6498），預計5月中下旬於櫃買中心光電產業類股掛牌交易，並將於4月25日舉辦首次上櫃前業績發表會。久禾光成立於2003年，長期深耕光學鏡頭領域，自2017年起轉型聚焦高階微型化鏡頭技術，積極開拓筆記型電腦鏡頭市場，並成功打入國際知名品牌供應鏈，目前在筆電鏡頭市場市占率已達三成。
隨著遠距辦公、線上學習成為常態，筆電對高畫質、窄邊框與高屏占比鏡頭的需求日益提升，加上雙鏡頭設計日漸普及，帶動筆電鏡頭單價與出貨量同步成長。憑藉其微型化製程優勢，久禾光同步拓展醫療、智慧家居與工業等高附加價值應用市場，涵蓋產品包括醫療用內視鏡、掃地機器人、智慧冰箱、工業電腦、無人機及安防監控等，目前均已有實質出貨，且多為國際一線品牌，挹注整體營收與獲利表現。
在財務表現方面，久禾光2024年度營收達10.31億元，創歷史新高，毛利率達46.30%，稅後每股盈餘（EPS）為5.57元，展現強勁獲利能力。2025年前三月累計營收為2.56億元，年增幅達33.24%，不僅逆勢成長，更創下歷年同期新高。公司表示，隨著新專案量產與新應用市場推進，下半年營運動能可望優於上半年，全年營收及獲利有望再創高峰。
展望未來，久禾光將因應訂單成長持續擴充產能，並評估擴廠計畫，以滿足多元應用市場需求。筆電鏡頭方面，隨著AI PC問世及AI應用逐漸成熟，市場將迎來新一波換機潮，帶動對高階鏡頭的需求成長。久禾光亦積極布局機器視覺、VR/AR、醫療儀器與智慧城市等新興應用，並投入多項前瞻技術研發，期望在下一波光學應用浪潮中搶得先機。
久禾光強調，未來將持續以創新技術與高品質製程為基礎，擴大市占與產品多元性，穩健推進營運與獲利成長，為股東創造長期價值。
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