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謝金河：波音可能在「美中關稅戰」獲空前機遇　最緊繃時刻過去了

▲▼波音罷工。（圖／路透）

▲謝金河認為美中貿易戰可能會讓波音公司帶來機遇。（圖／路透） 

記者葉國吏／綜合報導　

財信傳媒董事長謝金河近日表示，儘管川普的關稅戰最緊繃時刻已過，但美中雙方仍在僵持中，這場賽局可能持續很久。中國在玩具和消費性電子產品等領域有強大實力，而美國在先進科技方面仍具主導力。現在雙方似乎進入了巷戰，波音飛機成為美中角力的焦點。

謝金河在臉書發表「美中進入巷戰：波音的角色」一文指出，中國以高關稅為由退回3架波音飛機，並且後續還有50架飛機訂單也面臨取消。然而，馬來西亞等國立即表示有意接手這些飛機，使得波音在這場關稅戰中變得十分突出。

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疫情期間，航空業受到重創，飛機無法起飛，機場停滿了飛機。隨著疫情結束，全球機場重新擠滿了遊客，各國紛紛搶購飛機。法國空中巴士成為這段期間的最大贏家，市占率達到6成，而波音則因737MAX頻頻出問題導致嚴重虧損，市占率僅有4成。

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝攝）

川普的關稅戰可能為波音帶來機遇。謝金河指出，中國不要的波音飛機成了搶手貨，因為飛機是高單價商品，能夠平衡貿易順差。越南在中國國家主席習近平訪問後，立即宣布向美國購買24架F16戰機和50架波音飛機，廉航Viet Jet也宣布要買200架波音飛機。

另一方面，美中角力下，中國的C919飛機因缺少美國製造的零件，面臨無法起飛的困境。經過仔細盤點，中國自製零件僅占14%，重要引擎仍需依賴GE或勞斯萊斯。

川普的關稅政策可能使波音受益，謝金河表示，波音多年虧損的情況在今年首季虧損縮小至3100萬美元，台灣的波音供應鏈也將迎來機會。

關鍵字： 川普關稅戰

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