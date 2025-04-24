連續5年虧損！益航處分大洋-KY部分股權　改善集團經營績效

快訊／0050獲94.2％受益人同意分割 「1拆4」時間表曝光

國內規模最大ETF元大台灣50(0050)分割議案，於4月24日以贊成率94.2% 通過，未來預計以4倍進行分割，並於6月11日至6月17日暫停交易，6月18日恢復交易、申購、借券與過戶。

聯電84萬股東注意！「咖波筆」4／30開領 入手方法一文看

隨著上市櫃公司陸續公布股東會紀念品接近尾聲，未來2個月將是股東會舉行高峰，小股民也將展開忙碌換股東會紀念品行程，而人氣暴棚的聯電股東會紀念品「UMC X 咖波聯名限定鋼珠筆套組」將在下周三（4月30日）開領。

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相 129萬股民喜迎

129萬股東注意，中鋼（2002）股東會紀念品來了！今（24）日一早揭曉114年度股東會紀念品為「輕巧冷水瓶」，兼具輕巧便攜、健康安全與環保永續的特點，為通勤、郊遊、辦公等隨身補充水分之最佳選擇。

關稅害iPhone難賣 美系外資狠砍蘋概股6台廠目標價

美系外資在最新出爐的報告中表示，蘋果供應鏈最容易受到川普關稅變動和生產地點多樣化壓力的影響，將追蹤的蘋果供應鏈2025/2026年獲利預估下修12%及15%，包括鴻海(2317)、大立光(3008)等6檔台廠供應鏈目標價全面下調，其中鴻海目標價由232元砍至175元、大立光由3200元降至2800元，不過兩檔評等皆維持「加碼」。

川普關稅打擊電腦產業 美系外資狠砍4台廠目標價

受到美國總統川普對等關稅政策帶來不確定性，再加上對經濟衰退的擔憂，預計桌上型電腦及筆電的採購預算將面臨風險影響，美系外資最新報告下修今、明年全球桌上型電腦（PC）及筆電（NB）出貨量預測3%，並一口氣調降華碩（2357）、宏碁（2353）等4台廠目標價，其中又以華碩評等由「加碼」降至「中立」、目標價從705元降至600元，大減105元。

黃金大怒神！2表看「川劇變臉」 1年來最大狂飆猛跌全在本周

美國總統川普今年1月20日上任以後國際金價震盪劇烈，台銀黃金存摺波動也更為明顯，觀察台銀黃金存摺賣出牌告價，過去1年以來單日上漲幅最大至2.47%，發生在4月22日（本周二），當天亦寫下每克3652元新高收盤，但昨（23日）即大逆轉，以每公克3477元作收，單日驟跌175元、成為近1年來單日跌最多的一天。

0050百萬受益人今決定分拆與否 估「1拆4」每張降至4萬

元大投信公告，首檔台股ETF、元大台灣50（0050）受益人大會將在今（24）日上午9點召開，市場聚焦百萬名受益人對首次分割進行同意表決結果，以及未來拆分比例。

台股歷次單日大漲700點 後市漲相佳

受到美中關稅戰可望緩解，市場氣氛轉趨樂觀，大盤昨（23）日大漲845.71點，創下台股史上單日第二大漲點、以及盤中第三大漲點；根據群益投信統計資料顯示，台股有史以來，大盤單日漲點700點以上共有4次，統計前3次大盤後5日、10日、15日、30日、45日上漲機率為百分百，平均漲幅表現分別為2.67%、5.36%、5.41%、6.74%、8.75%不但正報酬，而且平均漲幅逐漸向上表現亮麗。

台積電技術論壇曝下代A14製程「比N2快15％」 2028年開始生產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉辦2025年北美技術論壇，會中揭示其下一世代先進邏輯製程技術 A14。A14 製程技術體現了台積電在其領先業界的 N2 製程上的重大進展，此技術旨在透過提供更快的運算和更好的能源效率來推動人工智慧轉型，其亦有望透過增進裝置端 AI 功能（on-board AI capabilities）來強化智慧型手機功能，使其更加智慧。A14 製程技術計劃於 2028 年開始生產，截至目前開發進展順利，良率表現優於預期進度。

700萬人注意！綜所稅申報下周四起跑 6大減免別錯過

700萬綜所稅申報戶注意，113年綜合所得稅申報即將在下周四（5月1日）正式起跑，財政部北區國稅局今（24）日表示，這次申報有六大新修正的減免規定，減輕民眾負擔，符合資格的民眾不要錯過。