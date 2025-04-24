連續5年虧損！益航處分大洋-KY部分股權　改善集團經營績效

▲益航重訊記者會。（圖／翻攝自證交所）
記者廖婕妤／台北報導
益航（2601）今（24）日召開重訊記者會，宣布代子公司FSA、ACL處分大洋-KY（5907）的部分股權，提升營運績效並改善經營績效。大洋-KY自2020年以來連續5年虧損，拖累益航整體獲利狀況。
益航主要經營散乾貨運服務，運送鐵礦砂、煤礦、農產品，旗下目前擁有11艘船舶，包括2艘Handysize型、5艘Kamsarmax型、4艘Supramax型，平均船齡約5年，總載重噸約為700,201噸；另也提供船東專業的管理服務。
益航也在2006年轉投資中國大洋集團，目前在中國有逾10間大型百貨店，深耕中國百貨零售市場，並於2012年以大洋-KY（5907）正式在台掛牌上市，不過受到疫情影響，自2020年以來連續5年虧損，也拖累益航集團整體獲利狀況。
益航（2601）2024全年合併營收為48.49億元，稅後虧損2.88億元，EPS為-0.35元。今年3月合併營收為3.84億元，年減10.06％；累計今年Q1合併營收為11.59億元，年減10.37％。
大洋-KY（5907）2024全年合併營收為32.34億元，稅後虧損5.11億元，EPS為-2.62元。今年3月合併營收為2.57億元，年減13.38％；累計今年Q1合併營收為7.96億元，年減12.59％。
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