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先探／營收、季報8月雙驚奇

圖／先探投資週刊 提供

國際股匯市大震盪，技術線型都不佳，近期正進入財報公布期，只要第二季獲利上升、七月營收上升者，加上利空下跌的AI伺服器供應鏈、優質營建股，都可留意是否被錯殺。

文／方亞申

七月中旬以來國際金融市場充滿不確定性，先是美國公布企業季報，谷歌、安森美、微軟、亞馬遜、特斯拉、美光等，不是符合市場預期就是低於預期，但股價下跌居多。只有臉書股價反應季報較佳。美光及英特爾低於市場預期；英特爾代工虧錢、削減資本支出，股價單日大跌超二五％。

巴菲特拋出蘋果的訊息

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再者，近一個月美國的總體經濟數據並不好，七月失業率飆到三年高點，面臨經濟衰退的威脅，華爾街投行紛紛調整對聯準會的降息預測。且綜合各機構對於聯準會今年降息次數可能達三次、幅度四至五碼，也就是基準利率可能降至四％附近。市場擔心全球景氣衰退，尤其美國加重對中國先進製程晶片輸出限制，導致股市聯袂下跌。

連股神巴菲特的波克夏，也連續出售重倉的蘋果，第二季再減持四九％，減少至四億股，波克夏第二季現金部位創下二七七○億美元新高水準，改寫第一季締造的一八九○億美元紀錄。第二季淨出售價值七五五億美元的股票，其中絕大部分是蘋果。

股災之前，全球股市股價迭創新高。根據FactSet數據，標普指數以未來十二個月獲利計算的本益比將近二一倍，高於二十年平均的近十六倍。如今股市下跌風險性已不似先前高了。

對金融市場戒慎恐懼

最重要的是，日央近期第二次調升利率至一．一五％，正式脫離零利率，日圓快速從一六一．四急升至一四一．七，短時間內狂升約十四％，引發日股大跌，八月一日至五日三個交易日，日經指數從三九一○一點大跌至三一一五六點，合計七九四五點或二○．三％，且後兩天就大跌六六六七點，或十七．四％。股價跌幅還高過日圓升值幅度。今年漲幅超過兩成的日經指數轉為下跌，逼得官員馬上出來解釋，又使日經指數反彈幾乎要回補八月五日單日大跌四四五一點缺口。

短線上日央升息引發東北亞及歐美股市重挫，日圓升值至一四一．七後回貶，反映應該告一段落，日股大跌反彈後，可能在年線附近震盪，也牽動韓股在年線附近來回。

經過七月中旬至八月第一周、全球最強的股市美、台、日全面大跌，先前漲幅第一名的費半指數，今年漲幅從最多三四％，降至八．二四％；那指從最高二六％降至八％左右；標普指數漲幅也僅剩八．七％。今年最強的美國四大指數，若以今年最高點至七日計算，費半回檔二三．八％、那指回檔三．二％、標普回檔八．五％，回檔幅度都相當大。日、韓股則自高點回檔十八．七％及十二．五％。

台股加權指數今年最大漲幅三六％、櫃買為二○．六％，但經過國際股市回檔，台股跟進拉回，今年漲幅一度降至十三．九％、櫃買降至○．六二％。上市指數今年漲幅還居全球主要股市之冠！

其實這波國際股市出現系統性下跌，主要從美國財報公布、個股漲少跌多開始，再來聯準會降息鴿派抬頭，直到日央升息、日股崩跌，引發美、韓及台股連動下跌。而值得注意是，台股表現超級強勢，八月五日大跌一八○七點或八．三五％歷史紀錄後。六日拉抬台積電、聯發科、台達電等權值股，指數大漲六七○點，七日再度上漲超過七百點，兩天大漲超過一三○○點，大盤最後一個跳空下跌缺口一九八三○點至二一六三八點，若進一步封閉，代表拉回完成。

另一個訊號是，企業海外資金匯回、加上出口成長讓出口商現金增加，國銀六月底存款餘額突破五七兆元，創新高，上半年淨增加二．二二兆元，亦是同期新高，國銀廣義「濫頭寸」，即存放款差額已達十六．九一兆元，亦創新高，七月將破十七兆元。正印證台灣資金源源不絕流進，抵銷外資賣超壓力。資金多，不是進入股市就是房市。所以看到房市旺，七都新推出房價普遍創高，對營建及資產股是一大支撐力道。尤其中南部土地買氣旺，南部土地公蔡天贊旗下的京城建設六日公告再砸十億元買進高鐵左營站六七二坪建地，累積今年以來京城建已耗資逾三九億元大買三一一○坪土地，為近年來獵地相當積極的一年，累積的土地庫存達三．四一萬坪。台中地區也是建商大買！ （全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2312期精彩當期內文轉載》

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