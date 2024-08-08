先探／ＡＩ降溫　科技大咖暫歇

手機景氣從谷底復甦，但力道有限；雲端業者大量建置ＡＩ趨勢不變，投資人會更在意業者來自ＡＩ的獲利，車用電子景氣仍差，但工業用半導體好轉。

文／魏聖峰

全球金融市場目前處於企業密集發布財報期，這波美股從七月底至今引發的一波激烈修正，到底與企業財報有沒有關聯？持平而論，兩者的關聯度並不大！專家發現，不論企業財報內容好壞，股價大多以下跌的機率居多，顯示華爾街市場認為，短線股價已高，即便企業財報還不錯，市場追價意願也不高，反而成為殺股票的藉口，除非聯準會降息、不再縮表，讓市場資金環境寬鬆些，才可能回頭找買點。

據彭博社針對經濟分析師的調查預估，預期S&P 500指數第二季的ＥＰＳ年增率達十二．二六％，比前一季七．八六％還高。營收年增率將達五．七％，也高於前一季的四．二五％。上季S&P 500成分股的獲利預估都比前一季高，與去年第二季的基期較低有關。不過，經濟分析師預期，第三季企業獲利又會下降，直到第四季才又回復兩位數的成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

華爾街嚴格檢視科技財報

即便如此，專家並不認為企業財報公布後股價普遍下跌與預期下季企業獲利成長趨緩有關，而是因為過去一年多的股價多頭漲勢，很多指標股尤其是科技股和半導體股的累積漲幅已大，加上目前市場利率在高檔，企業的資金成本並不低。當股價處於高檔等財報時，華爾街市場對企業財報的要求會比較高，只要財報或財測內容稍有瑕疵，很容易成為市場殺股票的理由。

就科技股的財報內容觀察，部分手機產業有好轉跡象，蘋果上季獲利就是由iPhone和iPad銷售優於預期，加上市場對下半年新手機的ＡＩ功能有所期待，這次蘋果財報表現不錯。即便如此，蘋果財報公布後沒多久，就碰到這次股市大震盪，股價也遭波及。高通與ARM幾乎同時間公布財報，高通財報與財測內容符合預期，卻遭到ARM財報不佳拖累，財報公布後股價雙雙修正。再者。半導體景氣部分，大部分車用半導體企業公布的財報都不理想，顯然受到電動車產業殺價競爭的衝擊。工業用半導體的景氣，則慢慢從谷底復甦，這樣的趨勢對整體半導體業發展是正面表列。

過去一年多華爾街市場都在瘋ＡＩ，ＡＩ龍頭Nvidia因為季度緣故要到八月二十八日美股盤後交易才會公布財報。這波全球股市大跌之際，Nvidia的股價也修正不少，市值從三兆多美元一夕之間修正到現在的二．五七兆美元。近傳Nvidia的Blackwell系列ＡＩ晶片組有設計上的瑕疵，可能延後這款ＡＩ晶片組上市時間，而台積電在等待Nvidia設計修正期間則把產能空出來等Nvidia。雖然Nvidia表示，這事件不會影響該公司的毛利率，卻也成為近期市場賣出Nvidia股票的理由之一。

因應生成式ＡＩ時代來臨，亞馬遜、微軟和谷歌加上Meta平台已大量向Nvidia和超微訂購ＡＩ晶片，並大量強化自家雲端運算的ＡＩ功能。這段期間，這四家科技大咖對ＡＩ的資本支出只會增加而不會減少，在某種程度上可能影響到獲利。這次亞馬遜發布財報時，即使上季的營收和獲利均符合市場預期，卻因為對本季的營收預估平均值略低於市場預期，引發投資人擔心亞馬遜在雲端運算的ＡＩ建置有可能衝擊到獲利成長，造成財報公布後股價下跌。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2312期精彩當期內文轉載》