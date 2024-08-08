長榮海運7月營收逾500億元寫近2年新高　年增近133％

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉 頭獎20萬現金

報稅季落幕，財政部日前舉報網路報稅中獎，全部獎項計1萬1836名，最大獎20萬元現金獎落新竹市，財政部今（8）日下午4點也公布完整中獎名單，民眾可至財政部、中區國稅局Facebook粉絲專頁，及中區國稅局官網查詢。

日本強震近台積電熊本廠 公司：未達疏散標準「不預期有影響」

日本宮崎縣東側海域今日於當地時間8日下午4時43分（台灣時間下午3時43分）發生規模6.9地震，不過隨即將規模上修至7.1，由於震央臨近台積電日本熊本廠，因此外界也關心是否受到影響，不過台積電對此表示，未達疏散標準，不預期造成影響。

金融股3檔填權息全落難 台企銀遭外資重砍逾3萬張最慘

金融股今（8）日有兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）3檔除權息，雖第一金盤中一度走揚，但3家都以下跌作收，填權息首日全數落難，沈重賣壓主要來自外資，台企銀遭外資重砍逾3萬張最慘，居外資賣超首位，第一金與兆豐金也同樣遭外資調節逾萬張。

英特爾股價慘崩 股東開告「控隱瞞晶圓代工問題」

根據外媒路透社報導，英特爾被股東控告，認為英特爾欺騙性地隱瞞了導致其業績不佳、裁員和暫停派發股利的問題，並導致其市值單日蒸發超過 320 億美元。

美國大選「將成最大經濟風險」 67%分析師提醒：市場過於樂觀

儘管通膨放緩、全球經濟衰退的擔憂逐漸消退，但Natixis集團及旗下附屬公司有67%分析師認為，通膨成為美國大選年關注議題，而隨著美國總統大選的到來，下半年仍充滿不確定性，市場目光都集中在美國，但可能過於樂觀。

漢來美食H1每股賺6.27元創新高 7月營收年增12％

漢來美食（1268）今（8）日公布上半年財報，合併營收為29.95億元，稅後淨利為2.65億元，EPS為6.27元，寫下同期新高，全年獲利表現可期。此外，也同步公告7月營收為4.4億元，年增逾12％。

AI伺服器拉抬！緯創7月營收861.9億元 再寫歷史同期新高

緯創（3231）8日公布7月營收861.9億元，月減2.9%，年成長27.3%，創下歷史同期新高；累計今年前7個月營收達5,653.5億元，年成長16.26%。儘管單月營收較上月略微減少，但AI伺服器仍見強勁動能，並同時拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠訂單，法人看好下半年將見到亮眼成績。

AI需求超強！國巨7月營收110億元 再創單月歷史新高紀錄

被動元件大廠國巨（2327）8日公布今年7月自結合併營收110.05億元，月增10%，年成長23.8%，再度創下單月營收歷史新高紀錄；累計今年前7個月自結合併營收709.28億元，較去年同期增加14.8%。

威剛上半年EPS 6.2元 毛利率、營業利益皆創同期新高

低價庫存效益加乘記憶體合約價上揚，記憶體模組大廠威剛（3260）上半年平均毛利率年成長逾12個百分點達25.66%，營業利益年躍升15倍至29.38億元，均改寫歷史同期新高紀錄，稅後淨利18.3億元及歸屬母公司業主淨利18.14億元，皆創歷史同期次高，每股盈餘為6.2元。

宏達電Q2每股虧0.98元 外資中立看「目標價46元」

智慧型手機與虛擬實境平台大廠宏達電（2498）昨日公布第二季財報，單季每股虧損0.98元，連續第25個季度虧損，累計上半年每股虧損2.07元，較去年同期每股虧損1.91元增加，美系外資也對宏達電出具最新報告，維持中立評級，目標價定在46元。