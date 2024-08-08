長榮海運7月營收逾500億元寫近2年新高　年增近133％

▲長榮海運。（圖／長榮提供）
記者廖婕妤／台北報導
長榮海運（2603）今（8）日公告7月營收，單月營收為544.97億元，年增132.23％；前7月營收年增近6成。
受到中東地緣政治持續性的影響及後續節日貨載的需求，7月整體貨量及平均運價有所成長，進一步推升長榮海運7月營收。
長榮海運7月單月合併營收543.97億元，月增120.42億元或28.43%，年增309.73億元或132.23%；累計今年前7月合併營收為2493.64億元，年增917.29億元或58.19%。
▲長榮海運。（圖／長榮提供）
記者廖婕妤／台北報導
長榮海運（2603）今（8）日公告7月營收，單月營收為544.97億元，年增132.23％；前7月營收年增近6成。
受到中東地緣政治持續性的影響及後續節日貨載的需求，7月整體貨量及平均運價有所成長，進一步推升長榮海運7月營收。
長榮海運7月單月合併營收543.97億元，月增120.42億元或28.43%，年增309.73億元或132.23%；累計今年前7月合併營收為2493.64億元，年增917.29億元或58.19%。
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報稅季落幕，財政部日前舉報網路報稅中獎，全部獎項計1萬1836名，最大獎20萬元現金獎落新竹市，財政部今（8）日下午4點也公布完整中獎名單，民眾可至財政部、中區國稅局Facebook粉絲專頁，及中區國稅局官網查詢。
2024-08-08 17:33
日本宮崎縣東側海域今日於當地時間8日下午4時43分（台灣時間下午3時43分）發生規模6.9地震，不過隨即將規模上修至7.1，由於震央臨近台積電日本熊本廠，因此外界也關心是否受到影響，不過台積電對此表示，未達疏散標準，不預期造成影響。
2024-08-08 17:17
金融股今（8）日有兆豐金（2886）、第一金（2892）與台企銀（2834）3檔除權息，雖第一金盤中一度走揚，但3家都以下跌作收，填權息首日全數落難，沈重賣壓主要來自外資，台企銀遭外資重砍逾3萬張最慘，居外資賣超首位，第一金與兆豐金也同樣遭外資調節逾萬張。
2024-08-08 18:05
根據外媒路透社報導，英特爾被股東控告，認為英特爾欺騙性地隱瞞了導致其業績不佳、裁員和暫停派發股利的問題，並導致其市值單日蒸發超過 320 億美元。
2024-08-08 14:50
儘管通膨放緩、全球經濟衰退的擔憂逐漸消退，但Natixis集團及旗下附屬公司有67%分析師認為，通膨成為美國大選年關注議題，而隨著美國總統大選的到來，下半年仍充滿不確定性，市場目光都集中在美國，但可能過於樂觀。
2024-08-08 18:06
漢來美食（1268）今（8）日公布上半年財報，合併營收為29.95億元，稅後淨利為2.65億元，EPS為6.27元，寫下同期新高，全年獲利表現可期。此外，也同步公告7月營收為4.4億元，年增逾12％。
2024-08-08 16:57
緯創（3231）8日公布7月營收861.9億元，月減2.9%，年成長27.3%，創下歷史同期新高；累計今年前7個月營收達5,653.5億元，年成長16.26%。儘管單月營收較上月略微減少，但AI伺服器仍見強勁動能，並同時拿下輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等大廠訂單，法人看好下半年將見到亮眼成績。
2024-08-08 16:50
被動元件大廠國巨（2327）8日公布今年7月自結合併營收110.05億元，月增10%，年成長23.8%，再度創下單月營收歷史新高紀錄；累計今年前7個月自結合併營收709.28億元，較去年同期增加14.8%。
2024-08-08 15:57
低價庫存效益加乘記憶體合約價上揚，記憶體模組大廠威剛（3260）上半年平均毛利率年成長逾12個百分點達25.66%，營業利益年躍升15倍至29.38億元，均改寫歷史同期新高紀錄，稅後淨利18.3億元及歸屬母公司業主淨利18.14億元，皆創歷史同期次高，每股盈餘為6.2元。
2024-08-08 15:36
智慧型手機與虛擬實境平台大廠宏達電（2498）昨日公布第二季財報，單季每股虧損0.98元，連續第25個季度虧損，累計上半年每股虧損2.07元，較去年同期每股虧損1.91元增加，美系外資也對宏達電出具最新報告，維持中立評級，目標價定在46元。
2024-08-08 14:59
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