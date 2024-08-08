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長榮海運7月營收逾500億元寫近2年新高　年增近133％

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

▲長榮海運。（圖／長榮提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）今（8）日公告7月營收，單月營收為544.97億元，年增132.23％；前7月營收年增近6成。

受到中東地緣政治持續性的影響及後續節日貨載的需求，7月整體貨量及平均運價有所成長，進一步推升長榮海運7月營收。

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長榮海運7月單月合併營收543.97億元，月增120.42億元或28.43%，年增309.73億元或132.23%；累計今年前7月合併營收為2493.64億元，年增917.29億元或58.19%。

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關鍵字： 長榮海運航運

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