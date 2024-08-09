運價飆完換飆船價　造船市場估迎來逾五年超級榮景

▲台船終於迎來新一波的造船榮景。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

新冠肺炎疫情加上紅海危機，讓貨櫃船運市場已經享受了逾四年的超級榮景，英國知名海運諮詢機構德魯里估計貨櫃船運運價已經到頂了，而造船市場的榮景正在日益攀升，國內造船業大老指出，這一波榮景媲美2004至2007年的造船潮，以造價來看，目前尚未趕上2007年的最高峰，似乎還有向上空間。這一波榮景從現在開始算，估計在五年以上。

2004至2007年的造船潮，主要是由散裝船帶領，2001年至2008年夏天，因為中國大陸經濟崛起，成為世界工廠，根據世界銀行資訊，在這個週期內，中國的GDP增長了3.5倍，波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)增長了1100%，2008年5月20日BDI攀登歷史高峰11,793點，海岬型船日租也創下30萬美元最高峰，而在2007至2008年，18萬噸海岬型船造價一度破億美元。

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而在2017年，台船接造的21萬噸海岬型船，造價不到5千萬美美元，已經是腰斬價，目前最新造價則回升至8千萬美元，雖然有船東高喊這種價格不能造，除非等到美元利率下修，但是中國大陸的中遠海運今年6月底傳出向日本多家造船廠詢問建造至少10艘18萬噸海岬型船的造價與塢位，創下中遠20年來首次向日本詢價紀錄，凸顯了目前造船市場塢位不足，連造船最大國的最大船公司，都出現要向外尋求塢位的窘境。

昨(8)日貨櫃船運市場二哥丹麥馬士基航運宣布要造50-60艘替代燃料船，大陸媒體以重磅訊息來表達震驚，雖然業界人士點出疫情期間馬士基都在併購物流倉儲，造船太少，現在才會急著造船，但是馬士基言明造船不是為了擴充船隊，而是要更新船隊，也正是國際各大船東為了減碳，必須面對的課題。

自2018年陽明海運下單訂造10艘2800箱貨櫃船之後，都沒有接到貨櫃船訂單的台船，近期包括日本、韓國與中國三大造船國的船東，以及亞洲與希臘船東，都上門尋求造船塢位，塢位有多搶手可見一斑。

台船高階一則以喜，一則以憂，喜的是船價終於高到超出公司造船成本價，憂的是公司這幾年被挖走太多工程師與工人，尤其是基隆廠缺工嚴重，需要加緊招募與培訓人才，還好這次各國船東想造的油輪、貨櫃船與散裝船，台船都累積有不少建造經驗，估計都可應付，現在要擔心的主機等供應商能否及時提供船舶主機與相關物料。

法國船舶經紀商BRS早在兩年前就曾預告，造船業未來數年榮景可期，原因包括各界對於高階貨櫃船和液化天然氣運輸船(LNG carrier)的旺盛需求，以及建造雙燃料船的迫切性，估計造船業可望邁入一個新的「超級循環」。目前國際航運諮詢機構都還未估算這一波造船榮景能持續多久，但國內造船業大老認為，至少會持續到2030年，如果零碳排的終極燃料與配套主機提早完成研發，造價也能被接受，造船潮將會拉得更長。