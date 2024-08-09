AI跌不怕！基金經理人找買點　台積電等3檔具吸引力

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，儘管亞洲科技股本週寫有史以來最大的兩日跌幅，但亞洲的基金經理仍在尋找下一次買入機會，這反映出人們對支撐全球股市上漲的堅定不移信心。他們表示，鑑於人工智慧的長期前景仍未暗淡，台積電、三星電子和 SK 海力士仍是有吸引力的投資對象。

景順香港有限公司投資總監William Yuen表示，考慮到股ㄐㄧㄚ下跌幅度，其中一些對投資來說，價格肯定比兩週前說的更具吸引力。

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儘管亞洲科技股即將迎來2022 年底以來最長的周跌幅，但亞洲科技股仍是一股不可忽視的力量。根據彭博社的計算，它們在 MSCI 新興市場指數中的權重已從 2007 年底的不到 4% 增加到近 15%。

儘管近期股市暴跌，分析師仍上調了對亞洲主要晶片股的獲利預期，這與美國自 7 月底以來的共識下調不同。在最近的拋售之後，摩根士丹利恢復了台積電的首選股，理由是該公司「在漫長的半下行週期中的品質和防禦性」。

台積電和三星均報告了第二季度業績強勁，而分析師表示，台積電的財測表明其領先晶片的價格可能上漲。根據彭博社彙編的數據，預計這兩家公司和 SK 海力士明年的獲利成長將達到 26% 至 55%，而 MSCI 亞太指數成員的平均獲利成長率僅為 12%。

拉扎德資產管理公司的加內什·拉馬錢德蘭(Ganesh Ramachandran) 表示，他的10 億美元拉扎德新興市場基金將台積電作為其最大持股之一。他表示，對於 SK 海力士來說，記憶體業務是週期性產業，才剛開始復甦。

在最近的下跌之後，亞洲的科技股變得更加便宜，這一因素可能有助於提高它們對投資者的吸引力。隨著獲利共識上升和價格下跌，彭博指數的估值（以遠期本益比衡量）已跌至十年平均以下。

但儘管前景樂觀，投資人也在兩面下注。本週，針對台積電和三星股價進一步下跌的避險需求大幅上升，而前者的波動性傾斜已攀升至接近去年 5 月以來最悲觀的水平。