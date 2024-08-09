00後新人妹妹「不用1軟體」　老鳥驚喊長知識！原因曝一票有感

▲新人妹妹不用Outlook，讓她很震驚。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

最近是畢業季，不少新鮮人開始投遞履歷、面試，就有網友指出，公司來了一位00後的新人妹妹，發現對方的電子信箱都沒在整理，所有這信件都放在收件匣中，還說現在年輕人都不用Outlook，都用Gmail，讓她很驚訝，對此，網友認為很正常，且Gmail的「搜尋」功能超好用，一鍵就能找到需要的內容。

有網友在Threads發文，公司有位新來的00後新人，看了對方的電子信箱後驚呼「讓我長知識了」。她發現新人妹妹的郵件完全沒有進行分類整理，所有的信件都被存放在收件匣中。

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新人妹妹解釋，現在的年輕人並不常使用Outlook，而是更傾向於使用Gmail，這讓原PO感到驚訝，「原來在不久的將來，會運用Outlook也是一種技能！」

貼文曝光，網友認為Gmail的搜尋功能很讚，「只有我覺得Outlook搜尋很難用嗎，有時候都會搜尋不到，還是我不會用」、「搜尋好用的話的確不太需要分類，Outlook的搜尋是屬於不好用的那類」、「我1992也不太會用Outlook，之前也被主管發現怎麼都沒有設定資料夾，真的是比較喜歡用搜尋」、「我1997的也只用Gmail」。

其中，有網友指出，「新鮮人不太會用我覺得蠻合理，很多學校的都是給Gmail的信箱，再來是平常除了寄報告真的很少在寄信，大部分資料都是存雲端傳連結，或是直接用LINE溝通，至於信件分類，我覺得就跟電腦資料夾存檔意思一樣，有些人不用分類一樣找得到資料，找不到的就算有分類還是需要花時間去找，Outlook也不是太難的東西，透過工作中學習很快就能上手」。