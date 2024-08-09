樂意7月營收5.31億元！新遊戲助攻　連2個月坐穩億元門檻

▲樂意傳播董事長梁敏永。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

遊戲商樂意（7584）9日公告7月合併營收1.23億元，連續2個月突破億元大關，年成長130.62%；累計今年前7個月營收5.31億元，年成長50.43%，再寫歷史同期新高紀錄，主要是旗下新遊戲《失落的方舟：LOST ARK》好評不斷，遊戲玩家黏著度高，也推升單月業績坐穩億元門檻。

樂意表示，看好《失落的方舟：LOST ARK》後續長尾效應，該遊戲的特色是兼具視覺效果及劇情，為近年來難得的大型PC端遊戲，上市後掀起遊戲玩家熱潮，遊戲模式適合各種年齡和玩法風格的玩家，加上每月進行豐富的內容更新，以及推出季節性活動與商品，將持續保持遊戲的活力，並進一步拉抬遊戲玩家人數成長。

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為進一步搶攻暑假遊戲商機，樂意也將於8月8日推出經典遊戲《新王者之劍》上市，下半年也即將再有1至2款遊戲上市，在手握高達22款遊戲代理權之下，樂意對下半年營運樂觀期待。

樂意進一步指出，日本市場將會是公司下一個海外發展目標，就現階段而言，日本子公司在地團隊已有運營《彩虹島物語》和《少女綻華》兩款遊戲，希望透過兩款熱門遊戲逐步掌握當地的消費行為和特性，並預計明年將會再引進1至2款新遊戲進入當地市場，將在台灣成功上市的遊戲複製至日本市場，進而開創新的成長動能。