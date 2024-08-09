長榮航H1每股賺2.31元締新猷　7月營收198.75億寫單月新高

▲長榮航。（圖／長榮航提供）
記者廖婕妤／台北報導
長榮航（2618）今日公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為1072.89億元，年增15.3％，稅後淨利為125.01億元，年增近20％，EPS為2.31元，寫下同期新高；另7月營收為198.75億元，年增6.33％，累計前7月合併營收為1271.64億元，年增13.82％。
長榮航Q2客貨持續暢旺，營收獲利表現亮眼，單季合併營收為553.74億元，年增13.9％；合併本期淨利為82.20億元；歸屬母公司淨利為77.88億元，EPS為1.44元。
長榮航表示，今年上半年延續旅遊出行及商業交流需求熱絡，積極運用機隊運能，機動加密長程線班次及區域航線旺季換大機型，並開航高雄-香港、恢復桃園-松山愛媛，以擴大市場份額，以及高載客率及高票價繼續推升成長動能，今年上半年全航線客運營收增加新台幣110.9億，年增17.9%。
長榮航指出，貨運部分，今年上半年航空貨運受惠於中國電商、AI出貨需求增加及海運塞港由海轉空之外溢效應，使得整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價，運量年增15.4%，單位收益年增1.8%，貨運營收增加新台幣34.1億，年增17.4%。
此外，7月為暑假旺季，整體載客率近9成，歐美澳長程航線量能穩定成長 ; 日本及東南亞的峇里島、峴港、宿霧、清邁等旅遊航點需求強勁；港澳線受惠暑期親子客源訂位顯著攀升。貨運方面受惠台灣AI伺服器及晶片急單不斷、中國電商包機需求維持旺盛，整體貨運表現仍呈現價量齊揚的局勢。
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