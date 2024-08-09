台灣館再現越南國際食品展　飲料甜品需求提高

▲左上圖富味鄉芝麻蛋白飲價值高，國外買主試飲大讚好喝；右上圖開元食品產品方便中小型茶飲店調製使用，吸引國外買主駐足；下圖開展當日，台灣館湧入大量參觀人潮。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「2024越南國際食品展」8日於胡志明市開展。經濟部國際貿易署與外貿協會偕手帶領台灣的13家食品企業，展示一系列受當地市場喜愛的食品，越南買主基於對台灣食品品質的高度信任，加上近期中國大陸原物料價格上漲，吸引眾多買主前來參觀台灣館。

參展廠商包括日正、富味鄉、桔揚、開元、十全特好、虎牌正通、維吉禮坊、紅櫻花、浩漢、友賓、太允國際、躉泰食品與光代冷藏齊聚，展出鳳梨酥、芋頭酥、牛軋糖、麻糬、各式飲品、芝麻製品、米粉、粉絲、布丁等台灣好滋味。

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我國食品業者具快速應變能力和創新的製作工藝技術，例如，富味鄉推出針對運動健美人士設計的芝麻蛋白粉，是一款無麩質、高蛋白的植物性蛋白製品。

浩漢食品作為麻糬OEM大廠，已成功進入越南市場，儘管面臨高關稅挑戰，浩漢深信其產品品質與技術將吸引當地中階消費者。中高檔連鎖超市Genshai來台灣館中尋找休閒食品，尤其對糖果、餅乾、鳳梨酥等特別有興趣。

此外，茶包專家桔揚公司連續參展效果佳，他們的茶葉產品早在20年前已進入越南市場，今年以天然熬煮的洛神花與冬瓜做基底茶飲，希望觸及更多買家，隨著當地消費者對健康成分需求日益增長，展覽首日上午便吸引了數十家飲品業者爭相洽談經銷權。

今年第28屆「越南國際食品展」涵蓋食品飲料及包裝機械，展出規模計超過20國、900家參展商、1,200個展位，比去年擴大了40%，3天展期預計將吸引2萬5,000名買主參觀。

該展不僅是越南規模最大的食品類展會，更是進軍越南食品市場的重要指標之一。隨著越南中產階級的崛起、可支配所得增加，以及新加坡、中國香港、日本和韓國等外資的湧入，加上越南旅遊業的蓬勃發展，當地食品市場持續繁榮。

據VIETNAMNET GLOBAL指出，2022年至2024年間，越南食品與飲料市場年增率超過10%，2024年市場規模預計達261億美元。

海關統計顯示，越南是台灣農產食品第5大出口市場及第9大進口來源國。去年，台灣出口至越南的金額約為3億美元，自越南進口金額為6億1,391萬美元，顯示雙方農產貿易往來密切。即使台灣食品業者面臨30-40%關稅和來自日韓等國家的激烈競爭，仍舊憑藉成熟的加工技術、優良的包裝及品質，於越南市場有其發展潛力。

今年貿協持續協助食品業者拓展不同市場不停歇，後續包括9月的日本關西食品展和10月的巴黎國際食品展將陸續登場，共同努力讓臺灣食品飄香全球。

近年國際市場商機蓬勃發展，外貿協會積極帶領台灣業者於海外搶占市場先機，想成為行銷台灣產業的推手，千萬不要錯過今年外貿協會的人才招募資訊，貿協將提供一個飛向世界發展長才的機會。

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