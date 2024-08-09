全家7月營收92.08億元　寫下單月新高

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
全家（5903）公布7月營收，單月合併營收為92.08億元，年增3.36％，創單月新高；累計今年前7月合併營收為602.3億元，年增6.13％，寫同期新高。
全家表示，7月整體表現穩健成長，主要是掌握炎夏季節趨勢，消暑型新品有效帶動銷售，且搭配主題式鮮食聯促、獨家IP吸客的冰飲販促、中元商機推波助瀾之下，帶動整體業績持續向上。
全家指出，進入盛夏，季節指數型商品銷售暢旺，本月Let’s Café透過品牌跨界策略聯名、創新品飲口感；手搖品牌「搖搖茶吧」新品推陳出新，帶動私品茶業績年增超過4成，整體現做咖啡茶飲品類成長力道強勁。
夏季差異化鮮食業績持續攀升，成長超過1成；甜點品牌minimore瞄準療癒商機，聯名網紅品牌，帶動相關業績成長超過4成；中元普渡需求湧現，輔以APP隨買跨店取週年慶促銷活動，助攻點心零食、泡麵成長近兩成；冰品、飲料在三麗鷗獨家IP加價購吸客效應之下，業績整體向上成長。
展望8月營運，全家指出。高溫、暑假帶來的酷暑效應皆可望助攻業績成長，且隨各式話題新品與促銷活動陸續推出，中元、中秋預購等節慶商機持續加溫，皆可望驅動整體績效向上。截至今7月底止，全家便利商店總店舖數達4,264家。
讀者迴響