全家7月營收92.08億元　寫下單月新高

陽明「動明輪」船上貨櫃爆炸 公司回應了

陽明海運（2609）所屬6600 TEU貨櫃輪「動明輪」今（9）日下午在中國寧波港發生爆炸，疑似是貨櫃中裝有危險物品而引起爆炸，對此，陽明回應，初步調查是船上搭載乙只危險品貨櫃發生爆炸，目前事故發生原因待釐清，現場並無人員傷亡。

台積電7月營收飆2569億元「年月雙增」 創史上單月新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（9）日公佈2024年7月合併營收約為新台幣2569億5300萬元，較上月增加了23.6%，較去年同期增加了44.7%，寫史上新高。

貨櫃三雄7月營收翻倍成長 皆創下近2年新高

貨櫃三雄7月營收全揭露，萬海（2615）及陽明（2609）突破200億元，長榮（2603）重返500億元，三雄單月營收都寫下近2年來新高。

長榮航H1每股賺2.31元締新猷 7月營收198.75億寫單月新高

長榮航（2618）今日公告上半年財報及7月營收，上半年合併營收為1072.89億元，年增15.3％，稅後淨利為125.01億元，年增近20％，EPS為2.31元，寫下同期新高；另7月營收為198.75億元，年增6.33％，累計前7月合併營收為1271.64億元，年增13.82％。

不是輝達！ 投資專家：Meta可能是「未來股市走勢的關鍵」

近期美國股市震盪，多數投資人正尋找可以把握的個股，不過專家卻指出，有一檔今年尚未表現良好的科技股，可能是決定未來美股走勢的關鍵——不是輝達（NVIDIA），而是Facebook、Instagram的母公司Meta。

晶圓出貨量減少！世界先進7月營收35.57億元 月減13.38%

晶圓代工大廠世界先進(5347)今（9）日公佈內部自行結算之2024年7月份合併營收約為新台幣35.57億元，較2023年同月新台幣35.97億元，減少約1.11%。

陽明「動明輪」寧波港突爆炸 公司：正在釐清中

陽明海運（2609）所屬6600 TEU貨櫃輪「動明輪」驚傳在中國寧波港發生爆炸，根據陸媒報導，疑似是貨櫃中裝有危險物品而引起爆炸，詳細狀況仍待釐清當中，至截稿前，陽明仍未正式回應。

AI跌不怕！基金經理人找買點 台積電等3檔具吸引力

根據外媒彭博社報導，儘管亞洲科技股本周寫有史以來最大的兩日跌幅，但亞洲的基金經理仍在尋找下一次買入機會，這反映出人們對支撐全球股市上漲的堅定不移信心。他們表示，鑑於人工智慧的長期前景仍未暗淡，台積電、三星電子和 SK 海力士仍是有吸引力的投資對象。

怕攪亂金融市場！ 外資：日央再次升息得看「美國經濟」走向

日本央行（Bank of Japan）7月底升息攪亂全球股市，摩根資產管理稱日本央行短期內將避免再次升息，進一步收緊政策可能要取決於美國經濟的走向。

快訊／陽明動明輪「貨櫃爆炸」冒火球！ 可能原因曝光

陽明海運「動明輪」今(9)日中午在寧波北侖港發生爆炸事件，彎靠的三期碼頭已經暫時關閉，根據業界取得的北崙港當地訊息，是韓新遠洋裝載的5.2類過氧化劑，因為沒插插頭，過熱發生爆炸，從網友瘋傳的視頻，可以看出爆炸相當嚴重，船上的貨櫃直接炸成碎片。