▲2022年芝加哥工具機展台灣館，國外買主與台灣業者洽談。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球三大工具機展之一的「芝加哥工具機展(IMTS)」即將於今年9月9日至14日在芝加哥市麥考密克展覽館(McCormick Place)舉辦，本屆IMTS 2024展覽焦點為CNC加工、自動化、機器人、積層製造、軟體等數位技術的創新，貿協將率11家工具機業者赴加芝加哥參展，助攻智慧化商機。

展覽期間搭配的論壇講題，除延續前述展覽焦點外，還包含加工廠(Job Shop)經營、鼓勵女性在製造業大顯身手、供應鏈的變化、零件清洗(Parts Cleaning)永續解決方案等。

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今年外貿協會將率聚大智能、冠昱、油機、盟英、健椿、弘展、旺毅、全懋精機、飛捷、東詰及瑩聯共11家業者參加。其中，盟英的諧波減速機、健椿精密主軸、精密切削刀具及油浸機、全懋的MPD系列高壓隔膜幫浦等等，與本屆展覽永續焦點相扣，商機可期。

貿協除協助業者預訂及搭建攤位外，展覽前以電子報推播我商參展訊息，展期間刊登Show Daily及辦理小型發表會協助業者集客，並蒐集產業及市場資訊回饋我商，以完整的服務模式將我商優質的產品及技術推廣到目標客群。

市調機構Technavio於今年初發布的工具機市場報告指出，全球電腦數控(CNC)工具機市場規模預計將增加232.3億美元，2023年至2028年間複合年增長率近6%，並預測2028年亞太區市場(APAC)將佔整體市場四成，其主要成長來自人口增加產生的大量消費(如：汽車業)將刺激製造業成長，預期製造商將擴大現有製造設施或使用最先進的技術或機台來提高產能。

隨CNC加工技術不斷演化，積層製造、AI及物聯網等技術與CNC加工的結合應用是未來亮點趨勢，將使製造業更永續、更智慧、更高效。

台灣位處全球市場成長動能區域的樞紐，期望透過參與如芝加哥工具機展等的國際專業平台宣傳曝光，同時在趨勢中找尋戰略定位並發展出關鍵技術及應用，助攻台灣業者收獲下一波製造業智慧化商機。

近年國際市場商機蓬勃發展，外貿協會積極帶領台灣業者於海外搶占市場先機，想成為行銷台灣產業的推手，千萬不要錯過今年外貿協會的人才招募資訊，貿協將提供一個飛向世界發展長才的機會。這是轉換職場跑道、突破自我的最佳時機！貿協的夢想專機將於今年10月30日開航，填寫線上表單可優先領取報名簡章