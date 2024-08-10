陽明「動明輪」危險品置甲板上、遠離船員住艙　傷害降到最低

▲「動明輪」是由台船在2011年建造完工的6600箱貨櫃船。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

昨(9)日陽明海運「動明輪」，在中國寧波港發生爆炸，市場傳出需要花三個月修船，陽明海運總經理白崑榮表示，一切有待工程師、驗船單位、航政主管機關、保險公司等會勘後才能確認，事故貨櫃有按最嚴格的法規處理，放置在甲板上，讓可能的損害降至最低。

對於大陸媒體報導，燃爆物當中包含鋰電池，陽明表示尚待釐清。公司高階指出，危險品依規要放在甲板上，周邊的貨櫃要不會引起二次爆炸，另放置位置須遠離船員住艙，以生命安全為最優先考量。

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陽明今日下午4點一刻則公告說明，動明輪昨日發生船艏失火事故，經現場於事故發生後即時啟動滅火應變，截至今日更新公告時，船上已無明火，現場並持續灑水降溫中，全船船員與現場作業人員均安全無虞。

本項事故確切發生原因仍需待專業判斷釐清，為維護船舶安全與加速事故處理，現場已派遣六條拖輪協助戒護，國際船東互保協會P&I、船級社及公證人等專家均陸續抵達現場與主管機關協調，公司技術人員亦全天候現場援，以確認失火事故與後續救災對船舶之安全性、適航性影響程度。

公司將持續配合主管機關及相關專家意見應變處理，並在人員、船舶安全性優先考量下，待失火事故完全排除後即刻評估船舶緊急維修可能性，船上貨載轉運及船期調整等相應安排，公司將在有進一步訊息後更新公告。