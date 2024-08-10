陽明海運「夢想揚帆的船鳴」　獲頒最佳年度永續微電影獎

▲陽明海運技術長鄭正雄(右)代表公司領取「最佳年度永續微電影奬」，頒獎人為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新(左)。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運致力於落實企業永續發展相關作為，並透過微電影「夢想揚帆的船鳴」及形象影片「陽明海運承載您每一天的美好」兩部作品首度參展台灣永續能源研究基金會所主辦的第八屆台北金鵰微電影展，最終這兩部影片自183部作品中脫穎而出，分別榮獲最高獎項「最佳年度永續微電影獎」及「永續微電影銅獎」，並於昨(9)日由陽明技術長鄭正雄代表公司出席領獎。

台北金鵰微電影展鼓勵以多元方式呈現公司致力於永續發展目標上的成功故事。陽明海運重視海勤人員之培育與照顧，微電影短片「夢想揚帆的船鳴」主軸即為呈現陽明海運對海勤人才養成訓練、改善工作環境、強化員工健康與福祉，以及海洋教育推廣等各項永續之作為。

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企業形象宣傳短片「陽明海運承載您每一天的美好」則以貨櫃運輸本業協助全球貨載流通為主題，促成全球化之實踐，並藉由提升數位化功能優化客戶服務，因應氣候變遷積極推動船隊減排、落實環境與生物多樣性之保育作為及凝聚員工永續意識，以達成永續航運之目標。

陽明長期投入海勤專業人才培育，2022年至今共舉辦近80次學校講座，與13間學校及機構維持合作關係，開設產學專班課程，並錄取108名學生及19名全職工讀生，提供獎助金補助；此外亦參與交通部航港局「海員新星培育計畫」，積極培育海運新人才，創造就業與經濟成長。

陽明致力於創造安全且舒適的工作環境，貨櫃輪配載高頻寬高流量VSAT衛星網路，透過海上遠端醫療諮詢，提供海勤職員優質的生活起居照顧及完善的醫療支援，也率先國內同業推廣「員工協助服務方案 (EAPs)」至海勤同仁，透過專業服務全面照顧所有員工的身心健康。

該公司表示，永續發展是企業所應承擔的責任與挑戰，陽明將持續以穩健踏實的腳步精進公司營運，以符合公司治理、數位化趨勢、淨零減排、生物多樣性維護與人才培育等國際趨勢，永續乘載每一天的美好。