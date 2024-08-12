爆紅「治痛單」藥廠經營權生波！明通董座張光明發聲　揚言提告

▲明通製藥8月9日股臨會地點從會議室改到公司側門，最後改在飯店舉行。（圖／公司提供）

記者高兆麟／綜合報導

有80年以上歷史、出產爆紅商品「明通治痛單」的明通化學製藥，近期爆發經營權之爭，上週五（8月9日），明通二代家族成員召開股東臨時會，全面改選董監事，準備將現任董事長張光明拉下台。不過針對相關情事，今日張光明發出聲明，怒控該場股臨會是違法召集。

張光明在聲明稿表示，明通化學製藥在7月16日曾召開股臨會，當時由過半數股東出席並全面改選董事及監察人，並在8月1日完成變更登記，足以證明通公司113年第2次股東會之召集程序、決議事項及選舉結果，均合乎公司法所訂相關規範。

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張光明說，沒想到8月9日由張光雄擔任召集人的違法股臨會除了召集程序違法之外，會議當天任意變更開會地點並未事先送達通知給所有股東，尤其會議地點一變再變，從明通公司會議室更改為側門之後根本是煙霧彈，根據媒體報載，最後開會的地點竟然是在福華飯店，顯見這是蓄意規劃讓公司派大股東無法出席，當天會議程序違法嚴重影響股東權益。

張光明指出，接下來將委由律師依法向法院遞狀，控告該次股臨會選舉結果無效，另外也預計將手上已取得之前任董事長任內違法出售公司資產的交易相關資料移送調查局偵辦，呼籲外界切勿輕信不實資訊。