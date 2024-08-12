345萬股民注意！17檔台股ETF除息逼近　00878、00929在列

▲17檔台股ETF近期除息，影響345萬股民權益。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

345萬股民注意！17檔台股ETF即將在近期除息，包括高人氣的「國民ETF」國泰永續高息（00878）、復華台灣科技優息（00929）皆在列，光是本周五（8月16日）就有12檔短兵相接，年化配息率以季配型富邦特選高股息30（00900）達18%最高，投資人緊盯填息表現。

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月配型產品中，仍以復華台灣科技優息（00929）每股配0.18元、以今日收盤價19.27元估算，年化配息率逾11%最高。

觀察本月熱門除息ETF，除了國泰台灣5G(00881)每單位配息1元，另一檔跟00881同樣也是8月16日除息的季配科技型ETF「中信關鍵半導體」(00891)，本次配息金額是0.41元；而跟國泰台灣5G同樣屬於半年配的群益台灣 ESG 低碳 50 ETF (00923) ，本次基金每受益權單位預估配發金額為 0.923 元，除息日是8月21日。

00881除了配息創新高，從上周受益人數增長來看，季配型中00881最獲市場青睞，單周受益人增加8499人，來到27萬人；00891單周增加1567人；00923單周增加3297人。



至於月配、科技型為訴求的ETF中，群益科技高息成長（00946）每股配0.067元，已在8月7日除息當日填息；復華台灣科技優息（00929）每股配0.18元，00929今日在台股反彈後今日股價重回彈至19.28元，漲幅逾1%，預定8月20日除息、野村趨勢動能高息（00944）每股配0.058元，將在本周五（16日）除息。

法人表示，國泰台灣5G(00881)選股以大市值的科技公司為主，觀察前十大成分股，有權值三王台積電、聯發科跟鴻海；還有7成以上是輝達供應鏈、以及Apple題材等，不會過度押寶在單一科技股，成分股全是台灣科技國家隊中最具有競爭力的大公司，預估這波AI半導體本季修正後，後續還會是帶領股市向上衝的重點產業，建議趁這波價格修正先領息，第四季為台股普遍上漲機率高，之後還有機會可大賺價差。