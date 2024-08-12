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動明輪事故影像見赫伯羅德貨櫃遭炸毀　公司聲明正在採取行動

▲陽明海運發生爆炸事件的動明輪。（圖／翻攝自搜航網）

▲動明輪事故影像可見到赫伯羅德(Hapag-Lloyd)貨櫃遭炸毀。（圖／翻攝自搜航網）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運「動明輪」上周五(9日)下午在寧波港因韓新遠洋一只貨櫃裝載的5.2類過氧化劑發生爆炸事件，影片中可以見到共用艙位的赫伯羅德(Hapag-Lloyd)貨櫃貨被炸成碎片，該公司向客戶發布聲明，表示公司正在與港口碼頭合作，評估情況，並採取必要措施，儘量減少對運營的影響。

聲明中指出：「您可能已經看到了關於寧波港MVYMMobilility火災的令人遺憾的消息。作為世界上最繁忙的港口，我們想向您介紹最新情況，以及正在採取的第一批行動。

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Mobility目前部署在我們的亞洲海灣快遞(AG2)服務中，並於今天(9日)在寧波北崙港口碼頭運營。由於其性質，此事件可能會導致操作延遲或中斷，這可能會影響您的貨物，我們正在與港口碼頭合作,評估情況,並採取必要措施，盡量減少對我們運營的影響。

我們知道該船載有Hapag-Lloyd集裝箱(貨櫃)，因此，我們將單獨聯繫我們的客戶，提供有關過程的詳細資訊。我們將定期更新您的發貨狀態,並感謝您在此期間的耐心和理解。如果您有任何疑問或疑問，請隨時聯繫我們的客戶服務團隊。」

大陸海事局則發布聲明指出：「各單位要堅決貫徹落實習近平總書記關於安全生產重要論述和重要指示批示精神，堅持人民至上、生命至上,堅待安全第一、預防為主，充分認識高溫季節船載危險物運輸安全面臨的嚴峻復雜形勢，堅決克服麻痺息思、杜絕僥幸心理，強化船載危險貨物運輸隱惠排查整改，加強對從業人員的警示教育和安全培訓，提升船員的安全意識和責任意識,嚴格落實船上各項規章制度，嚴密防范高溫天氣引發的船載危險貨物火災爆炸等事故風險。

各單位要加強對船載危險貨物的安全管理,重點加強第1、2.1、3、4.1、5.2類等易燃易爆及需要溫度控制的包裝危險貨物，硝酸銨等在裝載時貨物溫度不高於40度C的散裝固體危險貨物，汽油等閉環閃點低於60度C的散裝油類，《國際散裝危險化學品船船結搆和設備規則》第17章中要求液貨艙惰化或或閉杯閃點低於60C的散裝化學品，散裝液化天然氣等危險物的管理。

檢貨物託運人要嚴格落實危險貨物安全管理責任，按要求釆取妥善包裝、溫度控制等安全措施，及時將正確運輸名稱、危險特性、控制和應急溫度(需要的)、應急處置措施等信息通報運送人，並按規定進行貨物公司要持續健全船載危險貨物安全管理制度，加強危險貨物訂艙管理，嚴格審核貨物安全技術信息、作業期間安全操作管理，特別是要做好危險貨物積載隔離、特定貨物巡查、應急演練，準確掌握置危險貨物積載位置及相應應急處置措施。」

關鍵字： 動明輪赫伯羅德貨櫃遭炸毀

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