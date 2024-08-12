英飛凌、光寶科簽合作備忘錄　促進AI創新合作交流

▲英飛凌、光寶科簽合作備忘錄。（圖／公司提供）

記者高兆麟／綜合報導

半導體大廠英飛凌與光寶科技（2301）宣布將加強雙方新創計畫間的合作交流。兩家公司日前簽署一份合作備忘錄，旨在串接起兩家公司的新創平台，並透過拓展雙方與新創團隊群之間的交流與資源共享，建立雙方互補互利的夥伴關係，進而加速旗下新創企業的創新能力並拓展國際網絡。



英飛凌於 2018 年即成立共同創新計畫 (co-innovation program)，覆蓋範圍涵蓋歐洲、亞洲以及矽谷等全球市場。光寶科技LITEON+ 新創辦公室成立於2023年，聚焦提供不同階段的新創團隊相應的支援與協助，鏈結上下游資源以加速商業化進程，同時為產業尋找前沿創新能量。

此次雙方簽署合作備忘錄，將聚焦於人工智慧 (AI)、物聯網 (IoT)、能源與永續領域等雙方共同發展的主題，定期展開多種不同形式的交流，分享對於各自計畫中的潛力新創團隊的洞察與建議，並共同參與雙方的新創計畫活動，以發掘更多的潛力對象。此外雙方共同選定的新創企業也能夠加入英飛凌的共同創新計畫或是 LITEON+ 計畫，讓新創企業能夠取得更多的資源以支持其發展。



英飛凌共同創新計畫自 2018 年成立以來，持續尋找契合自身業務發展方向與符合企業低碳化與數位化策略的新創企業，包括人工智慧(AI)、物聯網 (IoT)、聯網資安與永續能源解決方案等領域，成功案例包括：英國新創企業Jiva Materials所開發的可回收和生物降解的印刷電路板（PCB）基板，有助於降低電子產業的碳足跡，以及德國 STABL 能源有限公司（STABL Energy）利用退役的電動乘用車電池打造固定式儲能系統，以微電子推動能源轉型和氣候保護。

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英飛凌共同創新計劃透過提供產品原型以及技術專業指引，讓新創企業升級其產品設計，加速其產品開發。此外，該計劃也為新創企業與英飛凌的全球網絡建立連結，讓新創企業得以接觸英飛凌的全球行銷、銷售管道，以拓展市場。



光寶「LITEON+新創平台」自去年成立，一年多來持續探索和開拓國際新創量能，逐步在新創生態系建立起影響力，並已成功串接台灣、跨國新創團隊，特別是在循環經濟、低碳材料與製程等永續領域，推進了新的里程碑。「LITEON+」為新創公司提供了一個多元機會和資源的平台，從台灣出發，以國際佈局為發展方向，透過培訓、協助進行概念驗證(PoC)的合作、串接合作夥伴資源等，強化跨國潛力團隊在永續創新領域上的進程。除了協助新創公司提升競爭力、加速商業化進展，平台更期許能垂直串接整個產業鏈，促成上至供應商、下至客戶在永續領域科技的創新，為全球的科技創新和永續發展注入新動力。



英飛凌台灣董事總經理陳志豪表示：「英飛凌和光寶已有將近20年的深厚夥伴關係。隨著產業的變革與趨勢發展，兩家公司的合作也擴展到更多 AI 與綠色永續領域。我們很高興與光寶的夥伴關係能夠再進一步，在新創領域合作，為驅動產業的低碳化、數位化，積極發掘融合創新的機會而努力。」



英飛凌共同創新計畫負責人Lamin Ben-Hamdane表示：「在AI、能源和永續領域，新創企業為產業的創新注入重要的驅動力。這些領域也是英飛凌和光寶科技能夠提供巨大貢獻的地方。現在，兩家公司憑藉共同的企業願景和深厚的業務夥伴關係攜手合作。我期待這次合作能藉由共享雙方資源，激發綜效，加速創新，締造英飛凌、光寶科技及新創企業三贏的局面。」



光寶科技總經理邱森彬表示：「光寶科技與英飛凌是長期的合作夥伴，雙方在AI、高功率電源、AIoT以及高階技術領域不斷攜手追求創新與突破。本次首度結合雙方新創平台，希望藉由新創團隊的靈活性與創新的想法，發揮協同效應，繼續加速在AI、能源管理、永續賽道的創新進程，推動未來前瞻科技的發展，同時將台灣的新創能量推向國際舞台。」



光寶科技新創辦公室LITEON+負責人陳宏明表示：「LITEON+ 是一個充滿創意和活力的平台，以永續共好為核心，致力於協助新創企業發展永續科技、潔淨能源和創新解決方案。透過本次與英飛凌『共同創新計劃』的進一步合作，期許能開發並推廣具潛力的永續技術方案，致力將新創技術從實驗室推展至實際應用，甚至是國際舞台，進一步擴大永續技術的影響力。」

