併購效益助攻！保瑞Q2賺逾一個股本　營收、獲利創同期新高

▲保瑞董事長盛保熙。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

保瑞藥業（6472）今日公告113年第二季財報，第二季營收達50.27億元，年增60%；稅後淨利12.14億元，年增73%；EPS 11.61元，年增69%，營收、獲利雙創歷史同期新高。

保瑞董事長盛保熙表示，在上半年積極佈局美國市場的策略執行下，併購項目的業務整合與效率提升將會是未來12個月的執行重點，雖然Q2受到部分併購相關的一次性費用影響，使得毛利率及營業利益率皆較前期波動，但相信在全球製藥產業需求快速變化及各國政府持續鼓勵on shoring/friend shoring的趨勢下，保瑞集團已站在客戶的需求之前，提前做好準備，在各個併購事業持續整合下，營運成果將逐季提升。

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保瑞表示，Q2為集團正式併入美國百年藥廠Upsher-Smith（USL）後的第1個完整季度，部分財務表現受到併購後一次性項目影響；如排除併購相關的一次性費用，Q2合併USL後的常態性合併營業費用約8億元，遠低於財報所揭露的12億元；如將Q2業外因併購產生的一次性廉價購買利益同步排除，則稅後淨利約8.3億元，調整後EPS約為7.80元，仍較Q1成長逾一成，為最近五季以來的新高。

保瑞進一步表示，全球市場銷售業務Q2起正式併入USL的藥品銷售貢獻，合計Q2營收達36.4億元，貢獻集團整體營收約72%。此外，6月底宣布收購的美國無菌製劑廠預計於8月下旬正式交割，該廠為保瑞在美國本土擁有的第3座生產基地、在全球市場的第10個藥廠據點，且為現有多個國際大廠客戶的商業化量產平台，正式接廠後可大幅強化保瑞在全球CDMO的製程技術與開發能力。該廠已通過美國FDA查廠，並取得多國藥監機構的合規認證，未來可依客戶需求拓展全球市場，並有效地將旗下大分子製劑代工業務向下游延伸。

在CDMO部分，保瑞全球CDMO事業體今年以來已新增了14個產品項目，並有6個新簽客戶，2024年全年展望樂觀。如加計集團內各事業體相互支援效益，Q2全球CDMO業務營收達15.1億元，不僅較去年同期大幅成長近13%，亦較前季增加逾5%，且大、小分子CDMO客戶專案皆有重大里程碑達標。