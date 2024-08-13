四維航第二季轉盈　新船挹注全年可望小有獲利

▲四維航六月底新交的「德維輪」簽有13-16個月指數連結長約，可為下半年增添獲利。（圖／四維航提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航運(5608)今年第二季轉虧為盈，單季營收8.37億元，獲利0.9億元，EPS0.06元，由於下半年是散裝船運旺季，且公司6月底接了一艘全新6.33萬噸超輕便型散裝貨輪「德維輪」，簽有13-16個月指數連結長約，可增添營收獲利，全年可望小有獲利。

四維航上半年累計營收16.22億元，虧損1.19億元，EPS-0.55元，公司轉投資的宜蘭綠舞國際觀光飯店，因為今年國旅衰退近兩成，業績難以改善，公司估計隨者日圓回升與出國旅遊熱潮逐漸消退，預計明年春節可以逐漸回暖，降低母公司負擔。

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▲入住綠舞現有多項優惠 。（圖／綠舞提供）

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