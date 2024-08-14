英特爾Q2賣光安謀持股！套現48億　但股票淨虧39億仍待填平

▲英特爾日前在發布令人失望的財報及財測後股價暴跌逾25%。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒MarketWatch報導，英特爾（Intel）在第二季度清倉了所持晶片設計公司安謀（Arm）的股份，這樣的作為也正值英特爾大幅裁員和削減開支，以扭轉業務虧損。不過報導指出，Intel這波賣股變現近48億元，公司投資的股票淨虧損仍有1.8億美元（約台幣39億元）需要填平。

英特爾週二在一份監管文件中稱，它已不再持有三個月前持有的118萬股Arm股票，截至6月底的持股數為零。根據同期Arm股票的平均價格（124.34美元）計算，此次出售將為英特爾籌措約1.47億美元，約合台幣48億元。

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英特爾正努力在半導體產業重新站穩，英特爾這個月發布了其56年歷史上最糟糕的財報之一，導致股價下跌近三分之一。為了重回正軌，英特爾正在裁員1.5萬人，並削減其他開支，也暫停了派息。

儘管出售Arm股票可能帶來了一筆額外現金，但英特爾報告稱，在此期間，其股票投資仍淨虧損1.2億美元，約合台幣39億元。

Arm去年進行了有史以來最大規模的首次公開發行（IPO）之一，其多數股權由日本軟銀集團持有。Arm向包括英特爾在內的整個半導體產業授權晶片設計和藍圖。

英特爾的大部分晶片都是基於內部設計生產的。但這些產品已經輸給了競爭對手，現在許多競爭對手都在使用Arm的產品。

