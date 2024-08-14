點進「飆股廣告」會怎樣？他花3個月「加LINE群組」曝光詐騙內幕　

▲臉書時常能看見「飆股廣告」。（圖／翻攝自臉書／Evilshell邪惡蛋殼）

圖文／CTWANT

不少民眾在使用臉書、手機簡訊、LINE群組時，常會看到聲稱「帶你賺錢」的飆股廣告，一旦輕信了投資引導，就很可能遭詐團騙財。就有一名網友日前親身嘗試，主動點進了臉書的飆股廣告，前後花費3個月時間，一步步深入敵營，並將其中的內幕曝光出來，希望能藉此警惕民眾，避免上當受騙。

「Evilshell邪惡蛋殼」日前發文表示，「臉書的飆股廣告，點進去會發生什麼事？ 我點給你們看！」並以相簿的方式呈現，請大家依相片編號閱讀。首先，原PO點擊臉書的飆股廣告後，網站會先詢問用戶一些簡單的問題，諸如操作風格、是想學習或是單純領飆股等等，回答完問題後，就會跳出一個LINE的QR Code。

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接著，原PO用手機掃描QR Code後，會有一個盜用真實分析師姓名及照片的帳號來加好友，並引導用戶再與女助理聯繫，女助理則會時不時傳來問候訊息。隨即，原PO被邀請至討論股票的LINE群組中，可以發現聊天室內有「分析師」在分析股票，還有不少暗樁附和「我沒跟老師之前經常住套房」、「已經離場，小賺謝謝老師」、「短線先獲利離場，落袋為安」。

▲「分析師」會在LINE群組教人如何看股票，「學員」也會跳出來附和。（圖／翻攝自臉書／Evilshell邪惡蛋殼）

而後，LINE群組中的「分析師」會在晚間教學股票理論，暗樁則會跳出來「簽到學習」，群組內經常會舉辦抽獎活動，獎品包括超商購物禮券、手機等等，若「簽到學習」次數足夠，就可以擁有參與機會，此時就會有人曬出獎品，以證明抽獎活動的真偽。不過，原PO指出，如果真的「中獎」，切記不要因為貪小便宜，選擇將真實住址、電話、姓名等資訊曝光，直言「他就是要騙取你的個資」。

直至3個月過後，「分析師」會傳播一則冒充媒體的假新聞，聲稱群組內的老師推出了新計畫，能帶領學員賺大錢，女助理也會要求學員與「經理」聯絡，並指導下載交易平台的APP；對此，原PO也強調，「建議不要下載，因為可能有毒」。

▲「經理」會帶領學員下載APP、玩股票。（圖／翻攝自臉書／Evilshell邪惡蛋殼）

原PO透露，在下載APP後，只要觸價就一定會成交，假裝讓人可以輕易當沖賺錢。如果想要使用這個APP玩股票，就必須付錢儲值，要求學員匯款至「自然人」的帳號，若學員沒時間去銀行處理，「分析師」還會派專人上門收款，開立收據給學員。

原PO表示，這些儲值金實際上會被車手交給老大，根本不會流入市場，APP所顯示的金額，都只是虛假的數字，要是想將其提領出來，對方就會開始推拖、不讀不回。

▲飆股群組會派專人上門收取儲值金。（圖／翻攝自臉書／Evilshell邪惡蛋殼）

最後，原PO提醒，若不慎被騙，已經將錢匯給「飆股群組」，請務必保留LINE的對話紀錄，拿著手機和匯款單至派出所報警，越早報警，把錢追回的機會越大。

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