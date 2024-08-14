岸田喊「不選了」嚇壞日股翻黑　擔憂升息捲土重來

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到日本首相岸田文雄今（14日 ）宣布不再競選連任影響，日股盤中由大漲450點急速翻黑殺逾百點，上下震盪約550點。

日股日經225指數早上甫開盤即大漲約450點，指數逼近36700點，隨著岸田文雄宣布不參選自民黨總裁，市場解讀為日本升息掃去障礙，日股在台北時間早上10點以後突跳水，一度重下殺逾140點，指數回測36000點，至中午，指數在平盤上下游走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

NHK等多家日媒報導，岸田文雄今日召開記者會宣布不參選自民黨總裁，「若要展現自民黨的轉變，最簡單明瞭的一步就是我要退出」，「我不會參加總裁選舉」，表態將以一名小兵的角色全力支持新任領導人。

岸田提及統一教及黨內政治獻金醜聞，「出現一連串導致大眾對政治產生不信任的狀況」，但「政治必須有人民的信任才能運作」，因此做出這項決定，希望推動政治改革，「對於黨內議員引起的重大事件，身為組織負責人，我當然會負起責任 」。

受到日本政府重啟升息影響，日圓兌美元午盤升至146.8左右，稍早日圓兌美元一度來到146.06，日圓升、日股跌，股匯反應兩樣情。

根據外電報導，BI Securities首席債券策略師Eiji Dohke表示，岸田文雄反對日本央行加息的呼聲最高，接下來的多位候選人都傾向於正常化，料日本央行日後將能夠更輕鬆地實施緊縮策。