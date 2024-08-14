同事「上班前2小時」才請生理假！她臨時代班氣炸　網不挺：很合理

▲同事生理假都請得很臨時。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

女生們每個月都要忍受生理期帶來的不適或不便，有些人可能還會因為經痛，只能請假在家休息，有網友表示，一名網友表示，與另一名女生一起打工，但對方常常上班前2小時才說要請生理假，並請她幫忙代班，不過她幾乎都拒絕，店裡的其他人也很討厭此行為，對此，網友點名老闆的問題最大。

有網友在Dcard發文，「同事總是當天才請生理假」，目前只有她跟另一名女生打工，但對方常在上班前2小時，突然告知經痛無法工作，希望她能代替其工作，不過她幾乎都拒絕，「下次上班的時候就會被唸為什麼不來幫忙」。

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原PO表示，同事有時甚至在忙碌的特別節日臨時請假，上班後才知道今天只有她一個人，「就知道今天挫賽」，店內的人也很討厭同事的行為，但是現在缺工，也找不到人替代，「查了很多都說打工生理假當天請沒關係，但還是覺得這同事很賭爛，幸好九月就要辭職了」。

貼文曝光，不少網友指出，生理痛無法預知，本來就是當天才會知道，「生理假本來就是當天請，有什麼問題，妳沒請過哦？」「生理期來只痛一天，當天才會知道，當然當天請假啊」。也有網友認為同事的行為不妥，「上班前2個小時才要求代班，人家表示不方便代班，還要被抱怨才有夠衰小吧」。

網友點出，最大的問題是老闆，「我能理解你的困擾，但是應該不是那個同事的錯。最大的問題是老闆不願意請足夠的人手，所以一個人請假就是很嚴重的事情」、「到底生理痛要怎麼預知呀，妳怪錯人了吧，要怪公司吧，沒有人可以代班代表管理有問題，不是同事的錯」。