華紙H1每股虧損0.13元　6月轉虧為盈

▲華紙總經理陳瑞和。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華紙（1905）今（14）日舉辦法說會，說明上半年財報及營運狀況，上半年稅後虧損1.37億元，每股虧損0.13元，總經理陳瑞和說明，上半年虧損，主要是受到4月花蓮地震影響生產及銷售，因此提早進行廠區設備歲修所致，隨著震後復原逐漸告一段落，紙漿與紙品銷量均有提升，營運回穩，6月已轉虧為盈。

華紙Q2單季合併營收為5.4億元，年增7％，營業毛利為2.64億元，毛利率為4.9％，稅後虧損1.84億元，每股虧損0.17元；上半年合併營收為106.9億元，年增1.6%，營業毛利為8.03億元，毛利率為7.5%，稅後虧損1.37億元，每股虧損0.13元。

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展望下半年，全球政經情勢混沌多變加上極端氣候威脅未減，華紙秉持穩健經營原則，同時也為實踐淨零排放，規劃擴大花蓮廠「木質素汽電共生」發電量，以達到全廠「綠色能源」自給自足，朝向綠色產業轉型。

另環境部宣布自9月起，全台灣禁止使用一次性塑膠飲料杯，華紙也將持續強化綠色產品的行銷推廣，「益利CircuWell全紙回收容器」沒有塑膠PE淋膜，採獨特塗佈技術讓紙張做到防水阻油，符合FDA食品標準，通過歐洲、美國與澳洲三地生物分解認證，使用後可直接進入一般紙類回收系統，免去複雜處理程序，提高回收率與得漿率，兼顧環保與經濟效益，引領食安非塑潮流，將是永續世代安全且方便的綠色新選擇。