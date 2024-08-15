中航Q2獲利季增46%、年增259%　估海岬型船9月下旬入旺季

▲六月中「中華遠景輪」交船典禮上右起中航董事長彭士孝夫婦、命名人何彭士蘋夫婦、中航總經理戴聖堅夫婦。（圖／中航提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)昨(15)日公布第二季財報，營收11.28億元，營業利益15.52億元，歸屬母公司淨利1.83億元，季增58.82%，年增258.82%，公司高階說明，第二季業績高成長除了今年運價優於去年，公司在4月中與6月中各增一艘21萬噸大海岬型船也是主因。根據過去經驗，公司估計9月下旬市場運價會回升，進入傳統旺季。

中航今年上半年累計營收21.43億元，營業毛利5億元，毛利率23.31%，營業淨利2.65億元，營益率12.37%，歸屬母公司淨利3.11億元，年增率38.98%，EPS1.58元。

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中航船隊清一色海岬型船，目前共有14艘，今年首季海岬型船現貨市場平均日租24,286美元，第二季22,665美元，下修6.67%，中航因僅有1艘船在現貨市場營運，其餘都是長期出租，受現貨市場運價影響小，而第二季新增的兩艘大海岬，因為是節能船，載重量也高，較18萬噸海岬型船日租高出3-4千美元。

中航今年原本有出售兩艘舊船的計畫，不過今年市場看好，公司坦言賣船計畫會根據船價與運價走向滾動式檢討，延半年出售也有可能。近兩年二手船賣價漲了近五成，新船造價則是漲了約兩成五。

另公司一度考慮訂造巴拿馬系列的卡薩姆型船，但最後考量目前市場上最缺的是海岬型船，且長期合作的客戶也希望中航加造海岬型船，因此公司最後決定還是維持清一色海岬型船，另外也考慮未來多放一、兩艘船在現貨市場營運。