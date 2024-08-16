ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／旺季效應　海空運有亮點

圖／先探投資週刊 提供

貨櫃航運報價持穩高檔震盪，空運已提前出現拉貨需求，帶動相關業者業績表現亮眼，下半年展望相對樂觀。

文／黃俊超

台灣出口金額連續九個月正成長，七月出口三九九．四億美元，月增○．一％、年增三．一％（若按新台幣計算增八．二％）。財政部表示，出口主要受惠ＡＩ應用浪潮，資通與視聽產品出口一二九．六億美元，創下歷年單月新高，較去年同期增加三八．六億美元、四二．四％，不過電子零組件、運輸工具、基本金屬及其製品，都較去年同期衰退。

八月出口續增機會濃厚

[廣告]請繼續往下閱讀...

累計前七月出口二六四九．五億美元、年增十％（按新台幣計算年增十四．八％），以資通與視聽產品增幅九三．四％為最高。主要出口國方面，台灣對美國出口六三五．七億美元，增加二四三．八億美元、年增六二．二％，對東協出口四九○．八億美元，增加七七．七億美元、年增十八．八％，不過對中國與香港年減三．九％、對日本年減二○．八％、對歐洲年減九．八％。

財政部對下半年的出口展望仍維持樂觀，除了ＡＩ應用進入終端用戶產品，對台灣相關產品的需求將進一步提升外，也認為隨著豬肉季節的到來，出口將逐步向上攀升，預期八月出口年增速將加速至六～九％。不過必須留意的是美國的經濟狀況，荷蘭金融公司ＩＮＧ集團報告指出，台灣出口強勁主要由電腦相關產品推動，其他領域則顯出一些脆弱跡象，若美國經濟出現衰退，則對台灣的影響將會比正常狀況更嚴重。

中東戰爭恐越演越烈，背後擁有伊朗支持的巴勒斯坦伊斯蘭組織Hamas，領袖Haniyeh遭暗殺身亡，伊朗揚言對以色列進行報復，美國國防部長Austin重申將致力於一切可能措施保衛以色列，除核能動力潛艦七月起以駐守地中海之外，近日公開航空母艦打擊群加速開赴中東部署。以哈衝突自去年十月至今未見停歇，則紅海危機也難有轉圜，海運業者持續繞道而行，恐怕是短期內不得不的選擇。

除了紅海危機之外，北美的美國與加拿大也都分別出現狀況。加拿大兩家鐵路公司取得罷工權，若最終罷工或停工，則將使得更多海運改走美西線，對於運價將帶來更正面的影響；美國則是美東碼頭勞資談判陷入膠著，現有合約至九月三十日到期，若出現罷工或停工，也可能會引發搶運潮，畢竟之後接著傳統的購物旺季，零售商建倉需求勢必增溫。

上海集裝箱運價指數（ＳＣＦＩ）自七月初高點已是連續五周下滑，根據八月九日最新數據顯示，四大主要航線都下跌然跌幅收斂，仍處於三二五三．八九點的相對高檔。台驊投控法說會上表示，原先預期海運運量高於供給將近一成，但因紅海危機而繞行而抵銷大部分，近期回檔主要是因為運價短線漲幅過大，非屬聯盟的小型船公司（俗稱野雞船）低價競爭，及終端零售商心態偏向觀望。

長榮七月營收年增逾倍

長榮七月營收五四三．九億元，月增二八．六％、年增一三二．二％，第二季獲利超過一個股本、ＥＰＳ十三·七元，上半年二一·八六元，累積前七月營收成長五八．二％。由於運價五月起出現一波漲勢，加上北美新一輪航線換約價格優於去年，帶動貨量與平均運價雙雙成長，法人預估第三季營運將可望持穩正向。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2313期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

基本生活費調升至20.9萬　會計師估4口之家明年省稅1400元

基本生活費調升至20.9萬　會計師估4口之家明年省稅1400元

基本生活費每人認定額有望從20.2萬元拉高至20.9萬元，會計師初估，4口之家若適用5%所得稅率，省稅金額約在1400元左右，不無小補。

2024-08-16 17:39
快訊／「月配ETF」00946每張配息54元　年化報酬率6.5%

快訊／「月配ETF」00946每張配息54元　年化報酬率6.5%

台股ETF配息接力，擁有10萬股民的群益科技高息成長（00946）於16日公告掛牌上市第二次配息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.054元，等於每張可領54元，如果以收盤價10.01元計算，單次股利殖利率0.54%，年化報酬率6.5%；除息日訂於9月6日，想參與配息的投資人，最晚須在9月5日前買進，收益分配發放日為9月30日。

2024-08-16 17:25
明年報稅小確幸！　基本生活費有望調高至20.9萬

明年報稅小確幸！　基本生活費有望調高至20.9萬

主計總處今天公布2023年每人可支配所得中位數增至新台幣34.9萬元，牽動以此為調整基礎的納保法「基本生活費」，擬提高7000元至20.9萬元，明年5月報稅適用，屆時多口之家可望有感減稅。

2024-08-16 17:25
與輝達一樣拆股！綠界面額「每股10元變1元」　新股9／9上櫃買賣

與輝達一樣拆股！綠界面額「每股10元變1元」　新股9／9上櫃買賣

根據櫃買中心公告，第三方支付大廠綠界科技（6763）股票面額，將由每股10元變更為1元，並進行股票換發作業。新股票於9月9日開始櫃檯買賣，櫃買中心特別提醒投資人，新股票上櫃買賣日參考價將按比例調整為舊股票最後交易日（8月28日）收盤價的十分之一，且股票簡稱將更改為「綠界科技*」。

2024-08-16 17:09
台股低點反彈逾2500點！周線連二紅　外資止賣回補837億元

台股低點反彈逾2500點！周線連二紅　外資止賣回補837億元

美國經濟數據化解市場疑慮，美股大漲帶動台股16日強彈454.16點，漲幅2.07%，指數收在22,349.33點，將挑戰重返季線之上；台股本周延續反彈格局，單周續揚4.1%，大漲880.33點，周線連2紅，日均量3,812.42億元。

2024-08-16 16:37
台灣虎航今送件「申請轉一般板上市」　股價跌半根逆轉翻紅

台灣虎航今送件「申請轉一般板上市」　股價跌半根逆轉翻紅

台灣虎航（6757）去年8月中完成首家航空公司以創新板掛牌上市，今（16）日宣布已正式向證交所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市；台灣虎航昨收50.3元，下跌0.1元或0.2%，雖然力守50元關卡，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近1個月股價下跌超過3成，還被證交所列為注意股，送件消息傳出之後，今日下午1點股價從重挫半根翻紅，最高報51元，成交量已近7000張。

2024-08-16 13:17
40萬股民息利雙收！5檔ETF「首日填息達陣」　一表看懂12檔進展

40萬股民息利雙收！5檔ETF「首日填息達陣」　一表看懂12檔進展

12檔「台股ETF」同步於今（16）日除息，其中，有5檔ETF在除息首日就完成填息，總計超過40萬名股民享受「息利雙收」；另外7檔ETF也正邁向填息之路，擁有138萬股民的國泰永續高股息（00878）最受期待目光，填息率72%。

2024-08-16 13:06
引爆全球股災「套利交易」捲土重來　估日圓空頭增4成部位

引爆全球股災「套利交易」捲土重來　估日圓空頭增4成部位

兩周前以日圓為中心的套利交易平倉潮一度引發全球股市崩盤，外媒報導，現在這種套利交易似乎又開始悄然捲土重來；根據了解，過去一周，ATFX 全球市場的日圓空頭部位增加了約 30~ 40%，其中很大一部分的押注是由對沖基金和高資產投資者客戶推動的。

2024-08-16 12:54
「明通治痛丹」藥廠家族內鬨　董座7點聲明喊話台中經發局

「明通治痛丹」藥廠家族內鬨　董座7點聲明喊話台中經發局

擁有86年歷史的明通化學製藥公司，近日因家族內鬨掀起波瀾，部分二代家族成員於8月9日召開股東臨時會，全面改選董監事，欲撤換現任董事長張光明，並在8月12日向台中市經發局申請變更登記。隨著對方已經向台中市經發局申請變更登記，今日張光明也大動作在報紙登廣告，希望主管機關不要被錯誤的資訊誤導，而輕易地讓審查過關。

2024-08-16 11:17
英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

根據外媒《MarketWatch》報導，英特爾（Intel）在第二季度清倉了所持晶片設計公司安謀（Arm）的股份，賣股變現近1.47億美元，另外，外媒也爆出英特爾更在今年6月賣愛爾蘭一座晶片廠49%股權，套現110億美元，今年總共已經賣資產套現111.47億美元（約折合新台幣3600億元）。

2024-08-16 10:36

讀者迴響

熱門新聞

光電水很深？　台積電放棄「自建電廠」坦言：太複雜了

台積電徵才！　平均年薪曝光

美股勁揚554點　台積電ADR漲2.35％

收面試邀約「提1問題」竟被取消面試！一票卻恭喜

即／俄股市突然暫停交易　莫斯科交易所說明原因

表揚王齊麟！發百萬獎金　土銀董座加碼「免最難考試」直升襄理

台積電砸171.4億　買群創南科四廠

40萬股民息利雙收　5檔ETF「首日填息達陣」

英特爾求翻身 ！拋售安謀持股和愛爾蘭晶圓廠　套現3600億元

快加油！　下周汽油每公升估調漲0.3元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366