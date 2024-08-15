貿協全新品牌「360°MOBILITY Mega Shows」　開放參展報名

▲今年展覽吸引來自120國逾5萬人次的專業人士及國際媒體進場參觀。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展TAIPEI AMPA」與「台灣國際智慧移動展E-Mobility Taiwan」，將於明年4月23日至26日以「360°MOBILITY Mega Shows」在台北南港展覽1館及2館嶄新登場，期透過全新品牌攜手企業穩固台灣在全球移動產業的關鍵地位，目前開放參展報名中。

「360°MOBILITY Mega Shows」同期與貿協及電電公會共同主辦的「台北國際車用電子展AUTOTRONICS TAIPEI」同館展出，打造亞洲最具影響力的國際移動產業展示平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

智慧化是全球車輛產業重要趨勢，透過移動科技提升搭乘體驗並強化行車安全，已是車輛及科技業者的重要策略，也具有龐大商機。工研院指出2025年全球車用電子軟硬體市場估計達7,500億美元，Global Market Insights研究亦表示，2023年到2032年全球車用電子市場，將以8%的年複合成長率持續擴大，顯見車輛產業價值鏈重心朝向AI智慧、軟體等方向轉移，台灣業者必須掌握時機商機，透過「360°MOBILITY Mega Shows」平台，為企業爭取成長的豐沛動能。

台灣擁有車輛零配件與資通訊等兩大強勢產業，貿協掌握產業變革趨勢，在2025年整合「台北國際汽機車零配件展」與「台灣國際智慧移動展」，推出「360°MOBILITY Mega Shows」新品牌，以「Drive Smart, Drive Sustainability」為主軸，聚焦淨零趨勢及移動產業智慧化發展，規劃「移動科技」、「移動服務」、「移動能源解決方案」等前瞻展區，徵集AI、智慧座艙、MaaS及新能源車、自駕車等全方位零配件及技術解決方案，建構全方位移動產業生態系。

展期間亦將辦理360°MOBILITY Forum、KOL主題導覽、產品發表會、採購洽談會等精彩活動，提供參展商與買主多元的互動機會，拓展國際人脈與全球市場。此外，順應國際淨零趨勢及政策更將擴大辦理「ESG Achievement系列活動」，協助企業規劃ESG策略，透過專業諮詢、永續講堂等活動的經驗分享，提升企業的綠色競爭力，打進綠色產業鏈。

AMPA三展的展覽規模已連續四屆持續成長，上屆共有19國1,000家參展商使用2,700個攤位，吸引來自歐美日等120國逾5萬人次專業人士及國際媒體造訪，更獲歐洲新創車廠關注來台尋找合作夥伴，亦有印度、中東及非洲等新興市場業者展現對台灣產品的信賴與強大採購意願，展覽成效非凡，深獲國際買主及參展商肯定更確定本展為亞洲的產業指標地位。2025年展覽將擴大展出規模，引領全球移動產業業者駛出全新道路。

2025年展覽已開放參展報名，敬邀業者掌握商機鏈結全球，詳細報名資訊請至展覽官網www.taipeiampa.com.tw以及www.e-mobilityshow.com.tw，或洽外貿協會 (02)2725-5200分機2694戚小姐。

而近年國際市場商機蓬勃發展，外貿協會積極帶領台灣業者於海外搶占市場先機，想成為行銷台灣產業的推手，千萬不要錯過今年外貿協會的人才招募資訊，貿協將提供您一個飛向世界發展長才的機會。這是轉換職場跑道、突破自我的最佳時機！我們的夢想專機將於本(113)年10月30日開航，填寫線上表單可優先領取報名簡章唷!