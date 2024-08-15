中鋼運通工會展開罷工投票　航港局：資方一切依法盼理性協商

▲中鋼運通工會如果真的罷工，將創下首例。圖為「中鋼光輝輪」交船典禮貴貴賓大合照。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

中鋼運通工會今（15）日宣布明日起至8月30日進行罷工投票，9月2日開票，拒絕中國船員優先，捍衛保障台灣船員工作權。對此航港局高階指出，中運的船員八成是本國籍船員，權宜籍船也僅半數雇用外籍船員，一切依法，希望勞資雙方能理性協商，化解紛爭。

由於本國籍船員不足，根據雇用外籍船員辦法，國輪上的船長、機長必須是本國籍船員，大副、大管原則例外，中鋼運通因為是官股企業，且公司營運狀況良好，給船員的福利也優於多數國輪公司，雇用外籍船員比例很低，其他本國航商雇用台灣船員比例僅約15%。

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近年來中運因汰舊換新8艘船舶，汰換期間國籍船員相應減少約140人，而外籍船員也同步降減，之後新船交船又陸續回聘，公司方面是表示，平均岸上等候派船時間約2至4個月，而外籍船員平均約等候4至5個月。

但工會主張不應僱用大陸船員，指責中鋼運通逼退台灣船員、卻優先保障中國大陸籍船員工作權的荒唐「賣台」行徑。

工會表示，如果連在準國營事業中鋼集團旗下工作，台灣船員的工作權竟然還會遭到資方惡意以中國籍船員取代，面臨朝不保夕、逼退離職、家庭三餐難以溫飽的命運，而政府與主管機關卻繼續裝聾作啞。那麼，台灣的船員除了抗爭、戰鬥到底，別無他途。

航港局表示，中運登記在國外的船隻，也就是所謂的權宜籍船，原就不受必須雇用本國籍船員約束，而中運即使是權宜籍船，都還雇用半數本國籍船員，並無任何不法之處，只能希望勞資雙方理性協商，以免勞資雙方都受害。

中運工會則表示為了台灣船員的工作權問題，工會與所有台灣船員們，已經做好不排除在海上發起史無前例罷工行動的決心。