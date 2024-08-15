台積電、世界先進大型投資案挹注　我前7月對外投資成長2.1倍

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部投審司今（15）日公布今年前7月，核准整體對外投資（含新南向國家、中國）為643件、金額約354.49億美元（約新台幣1.14兆元），其中，對外投資金額突破1兆元、年增2.1倍，主要是因台積電（2330）增資海外子公司、世界先進（5347）投資新加坡所挹注。
投審司指出，今年前7月核准備對外投資件數為427件，年增34.28％、投增資金額約323.77億美元（約新台幣1.04兆元），年增211.62％。
投審司說明，今年7月核准大型投資案包括台積電（2330）以50億美元（約新台幣1613.8億元），增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，降低外匯避險成本，以及世界先進（5347）以24億美元（約新台幣774.56億元），投資新加坡VISIONPOWER SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.等。
新南向國家部分，投審司表示，今年前7月核准備對投資件數為186件，年增61.74%，投增資金額約71.93億美元，年增195.42%，其中，投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。
另對中國大陸投資方面，今年前7月核准投資件數為216件，年增8.54%，核准投增資金額約30.72億美元，年增52.52%；7月核准大型投資案，包括台塑（1301）、台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼有限公司等。
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