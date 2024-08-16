台灣虎航今送件「申請轉一般板上市」　股價跌半根逆轉翻紅

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）去年8月中完成首家航空公司以創新板掛牌上市，今（16）日宣布已正式向證交所提交申請，預計將公司股票從創新板轉為一般板上市；台灣虎航昨收50.3元，下跌0.1元或0.2%，雖然力守50元關卡，但前波股價大漲，吸引融券空單大增，造成近1個月股價下跌超過3成，還被證交所列為注意股，送件消息傳出之後，今日下午1點股價從重挫半根翻紅，最高報51元，成交量已近7000張。

董事長陳漢銘表示，去年是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，除了以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，繳出了一張亮眼的成績單。此次申請創新板轉為一般板上市，將是公司發展歷程中的重要里程碑；藉由更廣泛與資本市場接觸和更靈活的資金籌措方式，可望為旅客提供更優質的服務，為股東創造更大的價值。

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延續2023年從疫後高速回彈的營運表現，台灣虎航今年前2季營業再攀歷史新高，整體營收達82.14億元、年增50.1%，營業盈餘21.08億元、年增94.7%，營業毛利率及營業淨利率分別高達32%、26%，稅後淨利為15.34億，純益率19%，EPS 3.42元，皆與營收同創同期累計歷史新高，每股淨值為12.85元。

台灣虎航去年8月15日完成首家航空公司以創新板掛牌上市，並於創新板滿一周年之際申請轉板，預計於今年下半年申請完成轉板一般板上市的目標，以「熱情、溫暖、真誠」的企業精神，朝飛安第一、永續經營、保障股東權益的經營理念向前邁進。

今年迎來10周年慶的台灣虎航，為台灣唯一的低成本航空，自2014年9月營運第一條航線以來，目前已達27個航點、38條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾豐富多元的飛航選擇。