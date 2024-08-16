央行黃金儲備名列全球第12　撐腰新台幣穩定幣值

▲ 黃金 。（圖／路透）

文／中央社

台灣中央銀行滿手黃金，根據國際機構統計，台灣黃金儲備量高達422公噸，名列全球第12。如今國際金價漲到歷史高點，央行未實現利益逼近新台幣9000億元，不過央行持有黃金不會出售，而是作為發行準備，為新台幣幣信「撐腰」。

國際機構統計全球國家黃金儲備排名，截至今年第2季，台灣央行名列第12，取得好成績。其實央行黃金儲備多年來幾乎沒有變動，一直以來，幾乎都在全球國家黃金儲備排名，榜上有名。 央行官員指出，截至7月底，央行黃金儲備達422公噸，其中有410公噸作為發行準備，這部分「完全不變動」；其餘部分，幾乎只有4年一次、央行發行總統副總統就職紀念金幣時，會動用一部分黃金用來鑄幣，過陣子便會回補。

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央行解釋，民眾手中的新台幣鈔券，央行都有等值的黃金或外匯資產作為發行準備，稱為貨幣「十足準備」制度，也就是央行發行的鈔券總金額同時會有等值的流動資產（目前是黃金和外匯）作為發行準備或擔保，以維護幣信。

追溯央行必須持有黃金以維護幣信的源頭，央行說明，很久以前，國家印製的鈔票可以換成黃金或白銀，因此，每個國家都需保有許多黃金，供人民兌換。現在雖然民眾不可以拿紙幣要求政府兌換成黃金，黃金仍是許多國家發行貨幣的重要基礎。

央行指出，為了因應可能發生戰爭或金融危機的緊急狀況，每個國家都保有許多黃金以備臨時需要支應大筆需求，且由中央銀行來保管。 台灣同樣是由中央銀行保管國家的黃金，因此央行是國內擁有最多黃金的機關。央行的黃金儲備一直存放在新北市新店區的文園，請憲兵看守且管控嚴密，外人無法進入。

歷年立法院財政委員會多半會安排立法委員至文園考察，有立委首次進入時，對文園的環境、守備印象深刻，受訪時直呼「像是好萊塢電影庫房重鎮」。 近年國際金價狂飆，也有立委關注央行黃金持有狀況、是否加碼，央行總裁楊金龍多次強調，央行黃金是作為發行準備、「不買也不賣」，意即央行不會在金價高的時候出脫黃金、增加獲利，也不會在低價時買進。

台灣央行持有的黃金絕大多數是在民國70年代，為了平衡台美貿易順差而買入，市場推估當時成本低於400美元，不過近年國際金價飆漲，每盎司衝破2450美元，加上新台幣匯率走弱，央行帳面上的未實現利益逼近9000億元。