「草屯環」交通發威　新成屋竟貴過預售價　

▲南投縣草屯鎮，地理位置位處台中、彰化、南投交通樞紐，更因「草屯環」造就四通八達的交通。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

因交通便捷而受到外溢效應的南投縣草屯鎮，地理位置位處台中、彰化、南投交通樞紐，更因「草屯環」造就四通八達的交通，距離台中市30分鐘左右車程，近年受買盤外溢帶動，房價直線上揚。

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台慶不動產草屯中興安利加盟店店長林建忠就說：「草屯鎮房市雖然房價不到翻倍，但也漲了5成左右，也因青菜蘿蔔各有所好，近期新成屋、輕屋齡的二手物件，幾乎沒有釋出，一釋出價格合理很快就能成交，讓大樓、透天案銷量都相當好。」

什麼叫做「草屯環」？就是因草屯鎮擁有7個交流道口，包含草屯、東草屯、舊正交、中頭新豐、中投碧興、八卦山隧道、中興組成，四通八達的交通，成為台中縣市、彰化縣市、南投市的樞紐。

▲南投縣政府斥資5000萬元打造的草屯親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，高達3層樓的「貨櫃疊疊樂」成為新景點。（圖／翻攝自南投縣政府）

林建忠說：「區域目前比較熱門住宅區塊，目前都在南開科技大學附近，新的透天別墅區包含富中路、富頂路周邊，也因區段學區完整，從國小、國中、高中、一路到大學一條龍都有，區域以自住客為主。」

南開科大周邊目前以地坪25～30坪、建坪50~60坪的透天為主，主力總價落在透天別墅1500萬元上下，周邊還有今年完工、南投縣政府斥資5000萬元打造的草屯親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，高達3層樓的「貨櫃疊疊樂」，其外部設有多座滑梯、攀爬網、吊床等，成為新景點。

▲台慶不動產草屯中興安利加盟店店長林建忠觀察在地民眾因偏好成屋看得到摸得到，讓草屯出現新成屋比預售價格還高的現象。（圖／業者提供）



另一側則是以新大樓案為主力供給，包含新成屋「富宇上景」2房頂樓戶成交單價來到36.22萬元，總價逼近1100萬元，買方也是Ｍ型化呈現年輕族群喜好買新屋、長輩不想爬樓梯。

目前區域預售屋位於成功路的「昌祐敦和」，單價落在33萬元，林建忠點出：「草屯購屋族因偏好成屋型產品，看得到摸得到後願意出價，也因此新成屋單價能倒掛貴過預售價。」

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