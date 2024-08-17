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枋山海岸「伊莉安娜輪」脫淺成功！　還有7艘待拖離或拆解

▲伊莉安娜輪今日凌晨4時23分脫淺。（圖／航港局提供）

▲伊莉安娜輪今日凌晨4時23分脫淺。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

今年7月24日凱米颱風登陸台灣，造成8艘外貨輪在台灣沿海擱淺，今（17）日凌晨首艘印尼籍水泥專用船「伊莉安娜」完成脫淺作業，但是還有7艘待脫淺或拆解。航港局高階指出，目前估計還有一艘卡麥隆籍「吉娜輪」有機會利用這幾天天文大潮脫淺，剩下的6艘船員都已撤離，恐怕都會採取海側拆解方式，估計全部完成清除要到年底了。

「伊莉安娜」是7月24日擱淺於屏東縣枋山海岸，航港局為避免造成海洋油污染，立即要求船舶所有人積極處置。先於113年8月3日完成殘油抽除作業，並續積極督促辦理船體移除，俾利於東北季風來臨前移除船體，經航港局督促業者掌握大潮脫淺時機，順利於113年8月17日凌晨4時23分由拖船配合潮汐成功將該船拖離擱淺區，恢復岸際海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響威脅。

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強颱「凱米」侵襲台灣，計發生8起船舶擱淺案件，在航港局積極處置下，在本月7日全數完成餘油抽除作業，人員均安。「伊莉安娜」與「吉娜輪」因評估有機會脫淺，船員都留在船上待命，其他船隻船員都已上岸安置。

「伊莉安娜」上載有20名印尼籍船員，及包含重油在內總共約245噸的油品，為擱淺難船中船員人數及載油量最多者。為避免殘油外洩衝擊屏東海岸生態，航港局在第一時間啟動應變機制，由葉協隆局長召開23次緊急應變會議，督促船舶所有人儘速處理。在確保船員安全無虞，隨即展開殘油抽除作業，在進行船體安全評估後，決定採用拖帶方式移除。

為免影響當地生態，葉協隆局長並至現地視察船體拖離整備狀況，特別要求業者船體移除作業以對環境影響最小為原則，避免造成當地環境二次傷害。歷經2個星期動員整備，包含專業人員及設備引進、船體艙間修補、船艏浮揚、轉向及拖帶等作業，成功將「伊莉安娜」輪拖離擱淺區，續由高港勤拖船拖帶駛往高雄港檢修。

葉協隆表示，「伊莉安娜」船體能成功移除要特別感謝枋山地區國軍駐軍、屏東縣政府、海洋保育署及海巡署等單位的協助及支持，後續已請業者應儘速將岸際作業現場回復原狀，並持續進行海洋水質檢測，恢復當地海域環境。

本次的船舶擱淺事件應變處置是政府與船舶所有人，協力合作共同應對的最佳典範，航港局對船舶所有人主動負責的態度表達感謝，同時也將持續會同相關單位積極處置其他7艘船舶船體移除作業，以早日恢復海域環境及當地景觀，免除其對周遭生態之影響。

目前8艘擱淺船除了蒙古籍「鴻盛88」船東與俄羅斯保險公司失聯，其餘都已有船務代理及保險公司出面。業界高階指出，台灣海峽因為是國際商船航行要道，但海峽窄，形成風力加速現象，海象險惡，每年都有商船擱淺事件發生，而老舊船隻發生海難，不免發生船東棄船置之不理事件，爛攤子留給台灣官方，讓官方求償無門，航港局已加強船舶海事保險(PMI)檢查，不允許投保不足的船隻進港。

關鍵字： 伊莉安娜輪

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