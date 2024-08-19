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00929領軍！4檔台股ETF本周除息　百萬股民緊盯

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股ETF除息行情一波波，本周有4檔遍及月配型、雙月配、季配型與半年配的產品發動除息，105.44萬股民緊盯。若以月配始祖復華台灣科技優息（00929）擁有逾88.88萬股民人數最多，但若以今年績效表現觀察，以半年配的群益台ESG低碳50（00923）今年來含息報酬率28.96%最高。

▲▼4檔ETF本周除息。（資料來源：CMONEY、集保／製表：ETtoday新聞雲）

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00929與季配型的復華富時高息低波（00731）皆以今（19日）為最後買進日，不過月配型00929因「每月皆有股息進帳」受到投資人青睞，至上周五股東人數已來到88.88萬人，較前次除息時大增6.97萬人。

00923則是主打「ESG 績優生」為投資標的，依群益投信官網顯示，成份股中前3大將3大權值股一網打盡，其中台積電（2330）持股權重高達31.96%、聯發科（2454）為7.82%、鴻海（2317）達5.45%。

上周最後一個交易日共有12檔台股ETF發動除息，其中國泰股利精選30（00701）、元大臺灣ESG永續（00850）、中信關鍵半導體（00891）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944）等5檔除息首日填息達陣，而擁有「國民ETF」美稱的國泰永續高息（00878）填息率也超過7成，今（19日）持續挑戰填息。
 

關鍵字： ETF

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