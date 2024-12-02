雄獅砸千萬重返台北東區開複合式門市　看好明年持續成長

▲雄獅「Lion Square」忠孝門市回歸台北東區商圈。（圖／雄獅提供）



記者廖婕妤／台北報導

雄獅（2731）看好國人日益增加的旅遊需求，及落實生活產業化策略，今日宣布正式回歸台北東區商圈，斥資千萬打造複合式「Lion Square」忠孝門市，成為雄獅全台第26間門市，預計全台達30間門市後，再根據實際狀況進行動態調整。

雄獅董事總經理黃信川表示，雄獅的實體門市每月營收可達3000萬至4000萬元，東北亞、歐洲行程都相當熱銷，看準東區消費實力及每日8萬人次的往來人潮，可有效挹注相關產品銷售，忠孝門市預計1年可創造5億元營收

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃信川指出，現在旅客越來越重視「重遊去過的城市、但沒去過的地方」，因此在地化、深度化包裝的產品價格將持續成長；明年跟今年相比仍會成長，並將重點放在數位化、智慧化及ESG永續發展方面，推出更貼近旅客需求的產品。

「Lion Square」忠孝門市率先啟動數位智能化服務，例如門市取號機，分析尖離峰時段；業界首創的智能取件櫃24小時領件、送件，減少旅客臨櫃等待時間，提高效率及服務品質；推行無紙化作業，文件採電子簽名等響應環境永續。

「Lion Square」忠孝門市結合集團旗下餐飲品牌gonna共樂遊，提供來自台灣及世界各地的精品咖啡與莊園咖啡，開幕首週由鳴日號御用「雅慕伊莊園」進駐，後續還有「琥珀設莊園」、「璟隆咖啡莊園」等知名莊園進駐，現場示範手沖咖啡。此外，為帶給消費者多元感官體驗，運用入口處的大型LED光柱及大面積弧形玻璃，創造出通透感、科技感、高質感，讓門市整體質感再提升。