避高關稅搶運貨少量浮現讓運價穩住　本月中美線漲價估實漲1／3

▲美國線出現少量避高關稅搶運貨，讓市場運價穩住。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

攬貨量在亞洲-美國航線名列全球前10名的超大型攬貨業A公司負責人指出，近期有看到大陸市場出現少量避高關稅的搶運貨，主要是電腦相關產品與輪胎等，有讓運價穩住；但另一家超大型攬貨業B公司負責人表示，沒有見到搶運貨，但春節前出貨量略有增加，船公司規劃的12月15日每大箱(40呎櫃)運價調升1500美元計畫，估計約實漲500美元，最高不會超過800美元。

國內三家上市櫃攬貨公司指出，每家公司貨源不同，目前都還沒有看到搶運的貨載，像輪胎業者多數都已移到越南泰國，大陸能出的貨不多，電腦業有看到華碩一周多出1.20個貨櫃，實際上目前對市場影響比較大的是美國東岸1月中罷工可能，今(2)日有一家排名前八大的貨櫃船公司將美東線運價自每大箱(40呎櫃)4500美元漲到4900美元，其他公司會不會跟進還要看，美西線運價則是穩住沒跌，運價在2300-2700美元之間，是今年最低檔的運價，美國西北岸運價則優於西南岸。



農曆春節前原本就會有小旺季，船公司也有做冬季減班，但是美國線運價表現一直不好，超大型攬貨業者認為，主要是美國的非聯盟船多，另前三季進貨進多了，也影響第四季貨量，因此船公司訂的12月中每大箱運價調漲1500美元計畫，估計實漲約5百美元，最多漲800美元。