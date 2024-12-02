高息落漆！4檔月配ETF開獎　年化配息率最低跌破2%

▲台股示意照。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4檔月配型台股ETF配息瘋狂縮水「秀下限」，除了擁有逾92萬股民的月配始祖復華科技優息（00929）配0.05元史上最差表現以外，擁有逾13萬股民的中信成長高股息（00934）也公告配0.023元，再刷新月配ETF新低，以今（2）日收盤價18.21元估，年化配息率已跌破2%，僅剩1.51%，投資人搖頭嘆息。

00934今年7月16日首度配發0.33元，轟動市場，吸引大量投資人搶進，8、9、10月配息穩定降至0.14元，與同業相當，11月再降至0.115元，市場原預期配息築底，想不到最近一次配息再縮水至0.023元，刷新月配息台股ETF縮水行情，引起市場熱議。

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除了00929與00934以外，擁有2.3萬股民的「月配息ETF」野村趨勢動能高息（00944）也於今日宣布配息0.058元，相較今日14.53元收盤價，年化配息率約4.79%。

擁有9.8萬人受益人台新臺灣永續高息中小型ETF 基金（00936）今（2）日公布配息0.05元，與前一個月維持相對水準，以今日15.7元收盤價計算，年化配息率3.82%，最後買進日12月13日，除息交易日12月16日，股息分配發放為明日1月5日。