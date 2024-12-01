女老師「每月加薪3萬」　存股10年買2000萬新房

▲國文老師小車存股掌握「穩」字訣，嚴守5％殖利率標準，如今年領息41萬元。



圖文／鏡週刊

10年前父親病逝，存股達人小車繼承股票資產，因領到的股息超過年薪的三分之一，從此開啟她投資理財之路。國文老師闖盪股海，小車掌握「穩」字訣，以高股息ETF和金融股為核心持股，如今年領息41萬元，且已買下2,000萬元新房。

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「投資都是先求『穩領息』，再求『賺價差』，所以部位有60％是領息的『核心持股』，40％會買台積電等成長股，做為『衛星持股』。」記者問小車，最近大家都在擔心，高股息ETF紅包大縮水，該怎麼辦？小車淡定地說：「領股息本來就不可能天天過年，只要殖利率有5％以上，『買進』理由（穩領息）就未消失，安心續抱。」

高股息ETF 殖利率5％安心抱

小車以七二法則解釋，同樣一筆資產，年含息報酬率每少1％，就要多花2至6年才能讓資產翻倍，5％和4％相差的年數為3.6年最久，「所以核心持股買進點，我會抓殖利率5％以上；至於衛星持股，因為注重的是未來獲利爆發動能，所以可以下降到4％左右。」

目前小車手中的核心持股中，有三檔季配型高股息ETF，自組成月月配，包括元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、及群益台灣精選高息（00919），其中以0056張數最多，共計四十多張，如今年領息逾40萬元，每月幫自己加薪3.4萬元，「我喜歡老牌高股息ETF，因為他們走過低潮，挺過大盤修正，填息能力也最強。」

▲小車靈活操作，當手中存股超過20％漲幅、且低於5％殖利率，她會在高檔調節。

以這一陣子高股息ETF配息退潮來看，0056仍能維持上季水準、配出1.07元，過去四季總共配出3.63元，若以近期股價約38元計算，年化殖利率超過9％，「可見寶刀未老，當市場有雜音時，老將的績效就擺在那邊讓外界檢視。」41歲的小車形容自己就像收租的包租婆，上班教書領薪水之外，每月還能享有被動收入。

事實上，高股息ETF因選股邏輯關係，成分股通常是發展相對成熟的企業，未來發展空間較小，本來就不是用來賺價差的標的；也因此小車只要確認自己手中的持股是不是仍有5％殖利率，「如果有，就好好抱著。」

金融股 除息後誰划算就買誰

不僅高股息ETF是小車的核心持股，官股金融股如兆豐金、華南金和合庫金也是小車安心領息的另一重要配置。小車指出，她會根據「價格殖利率」高低，決定要買進的標的，「買官股金融股跟買菜一樣，誰划算就買誰，如果『菜價』太貴，也不必盲目追漲。」

「身為金融存股族的無聊買股日常，其實存股久了也會發展出自己的節奏，我用『五四三』規律，買進金融股。」小車教戰，第一階段是每年4至8月的前置期，「這5個月我會把閒錢存下來，記錄各檔金融股的除息日，再用前7個月每股純益（EPS）表現，分配要買的張數。」

第二階段是9月股利進帳後的4個月，在這期間她會把存下來的閒錢都買完；至於第三階段則是最後加碼期的3個月，也就是每年1至3月，「這時候全年EPS出爐，可估算當年能領到的股利，再算出殖利率高的金融股，運用年終獎金做最後加碼。」

高檔調節 適時轉換以錢滾錢

小車強調，核心持股也不是一張不賣，除了殖利率5％是觀察基準外，當漲幅超過20％時，也會適時啟動高檔調節。「2022年大盤崩跌4千點，滿手的金融股卻未見跌勢，漲幅已超過20％，殖利率剩下3％，存股變飆股，我覺得可以收割了，所以就轉攻殖利率5％至6％的標的。」小車強調，適時轉換才能生下更多金雞蛋。

「當時不少高股息ETF都受到科技股拖累，股價下跌，殖利率上升到近7％。那我幹嘛存金融股？存高股息ETF更划算。」小車因此決定換車，「我賣出10張36元的兆豐金，換手至股價33元的0056，持有10.7張，陸續再賣出10張30.7元的合庫金，換到14.5張的0056。反正只要沒有5％殖利率，就表示不再物美價廉，逢高調節是必要的。」

▲官股金融股如兆豐金、華南金、合庫金等，是投資人可安心領息的標的。

不過，小車深知好股票賣光很可能會買不回來，所以她設定調節時，不會超過持有張數的20％；像是2023年7月分0056漲至約37元時，她就調節了20％的張數，改買台積電等成長股。

「我持有的0056均價是32元，當時不僅是正報酬，高股息ETF還一直創新高；相對來說，台積電等成長股在2023年7月時，仍未回到2022年下跌前的高點，這代表有成長空間。」她於是把資金轉至市值型ETF、並買進台積電零股，希望進一步為資產滾出更豐厚的報酬。

▲衛星持股以成長股為重，小車從台積電零股一點一點存，為資產滾出更豐厚報酬。

養雞養豬 購置新窩

求學期間擔任英文、國文小老師，一直是文科腦的小車，出社會工作只懂得買儲蓄險和定存，因父親病逝，她繼承股票資產如南亞、亞泥，領到股息再投入，感受到存股累積財富的威力，這才改變人生，「雖然南亞最近有點慘，但爸爸留給我的股票，我都還抱著。」

Podcast節目《Life不下課》主持人歐陽立中笑說，他跟小車一樣都是文科生，小車的簡單投資，吸引他跟著存ETF，「存定存股是『養雞』，因為能下金雞蛋，存成長股是『養豬』，因為能長胖；投資市場眾聲喧譁，但小車給我的建議總是淺顯易懂，有這樣的朋友真好！」他繼續說，「小車向來不會鼓吹大家炒股致富，但是她鼓勵大家把錢留在市場，讓股票成為生活中的後盾。」

▲從股市以錢養錢，小車為一家三口養出一間新窩，買下2,000萬元的預售屋即將入住。（小車提供）

存股至今，小車資產已經翻倍，讓她能為兒子尋覓好的學習環境，4年前在北投附近，花約2千萬元、買下預售屋2房房型，年底裝潢完工即將入住，「新房子位於石牌國中熱門學區，我們一家三口決定從八里婆家搬過來，正好買在起漲點。」

從股市當包租婆以錢養錢，如今又為一家三口養出一間新窩，「用閒錢投資股票，用時間投資自己，我的存股人生豈不美哉？」小車笑說。



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