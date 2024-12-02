達人推定期定額這支ETF　「遇再壞行情都能賺」

▲據證交所統計，定期定額買台股的金額平均每年以逾50％速度增長，已是國內市場投資顯學。



圖文／鏡週刊

美國大選過後，不確定性暫告一段落，尤其統計大選後的1年期間，台股多能創造2～3成報酬，但因為期間難免動盪，專家建議，定期定額台股和美股最省心，可富貴穩中求。

「多數人跟風買股，卻過度關心『小狗』（指股價）跑到哪，淪為追高殺低；其實，定期定額買ETF就能累積財富，我自己的長期核心持股就是0050（元大台灣50）。」投資達人孫慶龍說。

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買市值型ETF 最簡單

根據證交所統計，自2021年起，台股定期定額扣款金額平均每年以逾50％的速度成長，可見「定期定額」策略已成投資顯學。

▲投資達人孫慶龍認為，定期定額買ETF能累積財富，他的長期核心持股就是0050 （元大台灣50）。

孫慶龍傳授懶人投資術，定期定額買0050，不僅可擁有一籃子好股票，且台積電持股比重逾50％，平均年化報酬率達11％，「在震盪的市場中，能創造出貼近大盤的報酬，即使遇到再壞的行情都能賺錢。」他強調，有紀律地定期定額，可平均分攤成本，不必擔心系統性風險。

微笑曲線 富貴穩中求

尤其下跌時因價格較低，還能買進更多的單位數，「熬過谷底上揚、走完微笑曲線就能展開真微笑，可謂『富貴穩中求』。」孫慶龍說。

事實上，耐心運用「定期定額」策略，長年投資下來都能享受正報酬，孫慶龍以台股八次週期形成的微笑曲線來看，第六次循環2004年～2007年的44個月期間，定期定額投資台股績效為46.37％；最近的第八次2011年～2019年的103個月期間，定期定額的投資報酬達33.16％，最差的2000年投資績效也有12.01％。

不僅台股，美股也有期待空間，統計2000年以來美股表現，只要沒有遇到經濟衰退，無論選舉結果為何，選後股市都是向上表現。專家認為，雖然川普政府的財政改革是否足以抵消新增的財政壓力仍有待觀察，但個人和企業減稅政策預期將刺激消費和企業投資支出，帶動美國經濟增長，相比其他可能面臨貿易壓力的國家，投資美股仍是相對穩健的選擇。

▲美國大選後的股市多是向上表現，定期定額美股SPY是好選擇。（翻攝自NYSE推特）

定期定額買市值型ETF，跟著大盤成長，是穩健的投資策略，若是小資族每月定期定額0050，每月3千元定投5年，以近10年年化報酬15.25％計算，將可賺得84,080元的獲利；若拉長至30年，總額為1780萬4960元，等於投入108萬元本金，耐心定期定額，可賺得1672萬4960元的資本利得，報酬令人驚豔。

若選擇投資美股SPY（標普500ETF），以每月3千元定投5年，以近10年SPY年化報酬率12.9％計算，獲利也有近7萬元。定期定額時間拉長至30年，獲利近千萬元。

而小資族定期定額買美股，可選擇元大證券推出的「美股定期定額日日扣」，平台精選20檔優質標的，投資人可任選每月的1～31日扣款，提供更多選擇彈性，且投資門檻最低10美元（或新台幣300元）即可約定定期定額，買進手續費至年底活動期間內享均一價優惠。



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